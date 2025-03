Кейт Миддлтон выпустила свою дебютную книгу-фотоальбом, которая сразу стала бестселлером

КИЕВ. 8 мая. УНН. Книга герцогини Кембриджской Hold Still поступила в продажу во все магазины Великобритании. Это фотоальбом, в котором 39-летняя Кейт Миддлтон собрала фотографии, сделанные во время карантина в Великобритании, в том числе моменты погружения страны в тотальный локдаун. Полное название книги - Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 ("Оставайтесь на месте: портрет нашей нации в 2020 году"). Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу в Instagram герцога и герцогини Кембриджских.