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Кейт Миддлтон выпустила свою дебютную книгу-фотоальбом, которая сразу стала бестселлером

Киев  •  УНН

 • 28638 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Книга герцогини Кембриджской Hold Still поступила в продажу во все магазины Великобритании. Это фотоальбом, в котором 39-летняя Кейт Миддлтон собрала фотографии, сделанные во время карантина в Великобритании, в том числе моменты погружения страны в тотальный локдаун. Полное название книги - Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 ("Оставайтесь на месте: портрет нашей нации в 2020 году"). Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу в Instagram герцога и герцогини Кембриджских.

Детали

В честь релиза своего творения герцогиня объявила настоящую охоту за сотней уникальных экземпляров книги: в аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в Instagram появилось видео, как Кейт в длинном красном платье ставит одну из копий у фонтана рядом с Кенсингтонский дворец в Лондоне. В подписи к посту сказано, что волонтеры организации Book Fairies ("Книжные феи") спрятали несколько десятков книг Hold Still на всей территории Великобритании. Эти экземпляры отличаются от тех, что поступили в продажу: каждая обернута золотой лентой с бантом, а внутрь книг вложенные письма, написанные самой герцогиней.

Позже в аккаунтах десятков британцев стали появляться кадры, как они прятали книги любимой герцогини - некоторые из них даже нарядились в костюмы фей. Кстати, несмотря на то что книга в продаже только первый день, она уже заняла первое место по продажам в популярном интернет-магазине Amazon.

Идея создания книги

Свою книгу Кейт впервые представила 28 марта. Этот альбом с комментариями - совместный проект жены принца Уильяма и Национальной портретной галереи Великобритании. В течение года жители королевства присылали в адрес Кенсингтонского дворца фотографии, сделанные весной 2020-го. Экспертное жюри, в составе которого была и сама Кейт, выбрало 100 лучших кадров из 31 тыс вариантов в рамках общей видеоконференции, которая состоялась в августе.

Дополнение

Фотография - одно из главных хобби герцогини Кембриджской. Ее любовь к фотографии давно известна, причем не только другим представителям британской монархии, но и всему миру. Ведь сделанные лично ею снимки герцогиня Кембриджская не скрывает, а выкладывает в общий доступ в Instagram Кенсингтонского дворца.

Так, ранее в официальных аккаунтах британской королевской семьи в Instagram были опубликованы портреты как принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи отдельно, так и всего их семейства в целом.

Напомним

Выход книги герцогини Кембриджской всего на месяц опередил релиз аналогичного творчества герцогини Сассекской: позавчера стало известно, что в июне мир увидит книга Меган Маркл для детей под названием The Bench ( "Лавка"). О том, что герцогиня Сассекская собирается стать детским писателем, стало известно еще в августе 2019 года.

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