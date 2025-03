Кейт Міддлтон випустила свою дебютну книгу-фотоальбом, що відразу стала бестселлером

КИЇВ. 8 травня. УНН. Книга герцогині Кембриджської Hold Still надійшла в продаж в усі магазини Великої Британії. Це фотоальбом, в якому 39-річна Кейт Міддлтон зібрала фотографії, зроблені під час карантину у Британії, в тому числі моменти занурення країни в тотальний локдаун. Повна назва книги - Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 ("Залишайтеся на місці: портрет нашої нації в 2020 році"). Про це інформує УНН з посиланням на офіційну сторінку в Instagram герцога і герцогині Кембріджської.