Кейт Міддлтон випустила свою дебютну книгу-фотоальбом, що відразу стала бестселлером

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Книга герцогині Кембриджської Hold Still надійшла в продаж в усі магазини Великої Британії. Це фотоальбом, в якому 39-річна Кейт Міддлтон зібрала фотографії, зроблені під час карантину у Британії, в тому числі моменти занурення країни в тотальний локдаун. Повна назва книги - Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 ("Залишайтеся на місці: портрет нашої нації в 2020 році"). Про це інформує УНН з посиланням на офіційну сторінку в Instagram герцога і герцогині Кембріджської.

Деталі

На честь релізу свого творіння герцогиня оголосила справжнє полювання за сотнею унікальних екземплярів книги: в акаунті герцога і герцогині Кембриджських в Instagram з'явилося відео, як Кейт в довгій червоній сукні ставить одну з копій біля фонтану поряд з Кенсінгтонським палацом у Лондоні. У підписі до посту сказано, що волонтери організації Book Fairies ("Книжкові феї") сховали кілька десятків книг Hold Still на всій території Великої Британії. Ці екземпляри відрізняються від тих, що надійшли в продаж: кожна обгорнута золотою стрічкою з бантом, а всередину книг вкладені листи, написані самою герцогинею.

Пізніше в акаунтах десятків британців стали з'являтися кадри, як вони ховали книги улюбленої герцогині - деякі з них навіть вбралися в костюми фей. До речі, незважаючи на те що книга в продажу тільки перший день, вона вже зайняла перше місце в популярному інтернет-магазині Amazon.

Ідея створення книги

Свою книгу Кейт вперше представила 28 березня. Цей альбом з коментарями - спільний проект дружини принца Вільяма і Національної портретної галереї Великої Британії. Протягом року жителі королівства надсилали на адресу Кенсингтонського палацу фотографії, зроблені навесні 2020-го. Експертне журі, в складі якого була і сама Кейт, вибрало 100 кращих кадрів з 31 тисячі варіантів в рамках загальної відеоконференції, яка відбулася в серпні.

Доповнення

Фотографія - одне з головних хобі герцогині Кембриджської. Її любов до фотографії давно відома, причому не тільки іншим представникам британської монархії, а й усьому світу. Адже зроблені особисто нею знімки герцогиня Кембриджська не приховує, а викладає в загальний доступ в Instagram Кенсингтонського палацу.

Так, раніше в офіційних акаунтах британської королівської сім'ї в Instagram були опубліковані портрети як принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї окремо, так і всього її сімейства в цілому.

Нагадаємо

Вихід книги герцогині Кембриджської всього на місяць випередив реліз аналогічної творчості герцогині Сассекської: позавчора стало відомо, що в червні світ побачить книга Меган Маркл для дітей під назвою The Bench ("Лавка"). Про те, що герцогиня Сассекська збирається стати дитячим письменником, стало відомо ще в серпні 2019 року.

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