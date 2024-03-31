Карл III впервые появился на публике с момента диагностики рака, посетив пасхальную службу

Британский король Карл III и королева Камилла посетили пасхальную службу в воскресенье 31 марта 2024 года. Появление королевской четы ждали с нетерпением. Это было первое публичное выступление британского монарха после объявления диагноза рака. Об этом передает УНН исо ссылкой на ORF и CNN.

Детали

Британский король Карл III и его жена Камилла посетили сегодня пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Супруги улыбались и махали рукой, когда входили в церковь на территории Виндзорского замка.

Когда кто-то из группы зрителей воскликнул "Счастливой Пасхи!", Король ответил: "И вам тоже!".

Также присутствовали два брата Короля. Принц Эдвард был со своей женой Софи. Их сын Джеймс (16 лет) был с родителями. Принц Эндрю был там, как и его бывшая жена Сара Фергюсон.

Энн Дейли, стюардесса на пенсии, была одной из тех, кто несколько часов ждал прибытия короля возле часовни. Она рассказала CNN, что совершила трехчасовую поездку на поезде из столицы Уэльса Кардиффа, "чтобы поддержать его" и принцессу Уэльскую после того, как им поставили диагноз "рак".

"Он выглядел замечательно. Он улыбался мне и немного смеялся, ему понравился валлийский флаг", - добавила она.

Напомним

Британский король Карл III высоко оценил решимость и силу украинцев во вторую годовщину полномасштабного нападения рф.

Папа Франциск призвал к прекращению войн, в том числе в Украине, и выразил надежду на всеобщий обмен всех пленных между Россией и Украиной.