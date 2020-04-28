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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 23505 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 71807 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 100457 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126879 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127864 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121392 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103056 просмотра

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Карантин: жители Канады, вслед за британцами и итальянцами, стали больше пить

Карантин: жители Канады, вслед за британцами и итальянцами, стали больше пить

Киев  •  УНН

 • 10496 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во время карантина жители Канады стали чаще употреблять алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного канадским центром CCSA, передает УНН со ссылкой на nationalpost.com.

Так, стали чаще употреблять алкоголь все возрастные группы страны: 20% канадцев в возрасте от 18 до 34 лет, 25% канадцев в возрасте от 35 до 53 лет и 10% жителей страны в возрасте от 54 лет и старше.

Результаты опроса также установили причину, по которой канадцы стали чаще пить: 51% — отсутствие работы, 49% — от скуки, 44% — с целью снять стресс, 19% — из-за одиночества. 5% опрошенных указали, что причины по которой они увеличили потребление алкоголя, нет.

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Примечательно, что объемы продаж алкоголя в Великобритании в период карантина достигли 30-летнего максимума.

А итальянцы стали покупать вино в разы чаще обычного.

“Продажи вина в Риме выросли на 240%, во Флоренции — на 220%”, — сообщают западные СМИ.

Напомним, что в Украине вырос спрос на крепкий алкоголь.

Также напомним, что согласно оценкам экспертов, цены на спиртное в Украине также могут расти.

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