Карантин: жители Канады, вслед за британцами и итальянцами, стали больше пить
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во время карантина жители Канады стали чаще употреблять алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного канадским центром CCSA, передает УНН со ссылкой на nationalpost.com.
Так, стали чаще употреблять алкоголь все возрастные группы страны: 20% канадцев в возрасте от 18 до 34 лет, 25% канадцев в возрасте от 35 до 53 лет и 10% жителей страны в возрасте от 54 лет и старше.
Результаты опроса также установили причину, по которой канадцы стали чаще пить: 51% — отсутствие работы, 49% — от скуки, 44% — с целью снять стресс, 19% — из-за одиночества. 5% опрошенных указали, что причины по которой они увеличили потребление алкоголя, нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как не сойти с ума во время самоизоляции: семь советов от алкогольного бренда PRIME
Примечательно, что объемы продаж алкоголя в Великобритании в период карантина достигли 30-летнего максимума.
А итальянцы стали покупать вино в разы чаще обычного.
“Продажи вина в Риме выросли на 240%, во Флоренции — на 220%”, — сообщают западные СМИ.
Напомним, что в Украине вырос спрос на крепкий алкоголь.
Также напомним, что согласно оценкам экспертов, цены на спиртное в Украине также могут расти.