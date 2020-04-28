Карантин: жителі Канади, слідом за британцями та італійцями, стали більше пити
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Під час карантину жителі Канади стали частіше вживати алкогольні напої. Про це свідчать результати опитування, проведеного канадським центром CCSA, передає УНН з посиланням на nationalpost.com.
Так, стали частіше вживати алкоголь усі вікові групи країни: 20% канадців у віці від 18 до 34 років, 25% канадців у віці від 35 до 53 років і 10% жителів країни у віці від 54 років і старше.
Результати опитування також встановили причину, через яку канадці стали частіше пити: 51% — відсутність роботи, 49% — від нудьги, 44% — з метою зняти стрес, 19% — через самотність. 5% опитаних вказали, що причини з якої вони збільшили споживання алкоголю, немає.
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Примітно, що обсяги продажів алкоголю у ВеликійБританії в період карантину досягли 30-річного максимуму.
А італійці стали купувати вино в рази частіше, ніж звичайно.
“Продажі вина в Римі виросли на 240%, у Флоренції — на 220%”, — повідомляють західні ЗМІ.
Нагадаємо, що в Україні виріс попит на міцний алкоголь.
Також нагадаємо, що згідно з оцінками експертів, ціни на спиртне в Україні також можуть рости.