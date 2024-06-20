Канада внесла иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, сообщает местный телеканал CBS, передает УНН.

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Это действие посылает четкий сигнал о том, что Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с террористической организацией квир. Наше правительство обеспечит отсутствие иммунитета за незаконные действия Ирана и его поддержку терроризма заявил министр общественной безопасности Доминик Леблан.

После признания той или иной организации террористической канадская полиция может обвинить любого, кто финансово или материально поддерживает ее, банки же получают право заморозить ее активы, поясняет CBS.

Глава МИД Канады Мелани Джоли после объявления правительства страны призвала канадцев покинуть Иран из-за риска задержания.

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Произведение уже признано террористической организацией в США. У Канады и Ирана разорваны дипломатические отношения с 2012 года.

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