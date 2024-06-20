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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Канада включила іранський КВІР до списку терористичних організацій

Київ • УНН

 • 42690 перегляди

Канада внесла Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до свого списку терористичних організацій, направивши чіткий сигнал проти незаконних дій Ірану і підтримки тероризму.

Канада включила іранський КВІР до списку терористичних організацій

Канада внесла іранський Корпус вартових ісламської революції (КСІР) до списку терористичних організацій, повідомляє місцевий телеканал CBS, передає УНН.

Деталі

Ця дія посилає чіткий сигнал про те, що Канада використовуватиме всі інструменти, що є в її розпорядженні, для боротьби з терористичною організацією КВІР. Наш уряд забезпечить відсутність імунітету за незаконні дії Ірану та його підтримку тероризму

заявив міністр громадської безпеки Домінік Леблан.

Після визнання тієї чи іншої організації терористичної канадська поліція може звинуватити будь-кого, хто фінансово чи матеріально підтримує її, банки ж отримують право заморозити її активи, пояснює CBS.

Глава МЗС Канади Мелані Жолі після оголошення уряду країни закликала канадців залишити Іран через ризик затримання.

Доповнення

КВІР вже визнано терористичною організацією в США. У Канади та Ірану розірвані дипломатичні відносини з 2012 року.

США ввели санкції проти фсб росії та КВІР Ірану27.04.23, 19:49 • 368132 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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