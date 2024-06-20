Канада включила іранський КВІР до списку терористичних організацій
Київ • УНН
Канада внесла Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до свого списку терористичних організацій, направивши чіткий сигнал проти незаконних дій Ірану і підтримки тероризму.
Канада внесла іранський Корпус вартових ісламської революції (КСІР) до списку терористичних організацій, повідомляє місцевий телеканал CBS, передає УНН.
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Ця дія посилає чіткий сигнал про те, що Канада використовуватиме всі інструменти, що є в її розпорядженні, для боротьби з терористичною організацією КВІР. Наш уряд забезпечить відсутність імунітету за незаконні дії Ірану та його підтримку тероризму
Після визнання тієї чи іншої організації терористичної канадська поліція може звинуватити будь-кого, хто фінансово чи матеріально підтримує її, банки ж отримують право заморозити її активи, пояснює CBS.
Глава МЗС Канади Мелані Жолі після оголошення уряду країни закликала канадців залишити Іран через ризик затримання.
Доповнення
КВІР вже визнано терористичною організацією в США. У Канади та Ірану розірвані дипломатичні відносини з 2012 року.
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