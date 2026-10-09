Качка назвал главные задачи на посту посла Украины при ЕС и рассказал, что будет в приоритете
Киев • УНН
Тарас Качка сосредоточится на финансовой помощи, оборонной промышленности и евроинтеграции Украины. Он также будет работать над открытием переговорных кластеров.
Тарас Качка, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Представительства Украины при Европейском союзе, рассказал о своих первоочередных задачах. Среди главных приоритетов — своевременное поступление европейской финансовой помощи, поддержка оборонной промышленности и ускорение евроинтеграции. Об этом Качка сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
По его словам, Украина должна оставаться одним из главных приоритетов Европейского союза, поскольку вопрос ее интеграции охватывает не только вступление в ЕС, но и безопасность, экономику и геополитику.
Первоочередная задача для меня — обеспечить, чтобы европейская финансовая помощь, особенно оборонные средства, вовремя поступала в Украину, а украинская оборонная промышленность уже сейчас стала частью европейского рынка
Финансовая поддержка и переговоры о вступлении в ЕС
Новоназначенный посол отметил, что после прибытия в Брюссель сосредоточится на стабильном финансировании Украины в 2026–2027 годах и обеспечении макрофинансовой помощи на последующие периоды.
Еще одним направлением станет интеграция украинских оборонного, металлургического, аграрного и электроэнергетического рынков в европейское пространство, а также развитие общих логистических связей и цепочек поставок.
Отдельное внимание Качка будет уделять переговорам о вступлении Украины в ЕС. По его словам, необходимо добиться открытия остальных переговорных кластеров и положительной оценки Европейской комиссией выполнения условий первого кластера "Основы". Вместе с тем он напомнил, что открытие кластеров требует единогласного согласия всех 27 государств — членов Европейского союза.
Зеленский назначил Качку представителем Украины при ЕС09.10.26, 23:10 • 1258 просмотров