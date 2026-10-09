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Качка назвал главные задачи на посту посла Украины при ЕС и рассказал, что будет в приоритете
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The New York Times

Качка назвал главные задачи на посту посла Украины при ЕС и рассказал, что будет в приоритете

Киев • УНН

 • 4754 просмотра

Тарас Качка сосредоточится на финансовой помощи, оборонной промышленности и евроинтеграции Украины. Он также будет работать над открытием переговорных кластеров.

Качка назвал главные задачи на посту посла Украины при ЕС и рассказал, что будет в приоритете

Тарас Качка, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Представительства Украины при Европейском союзе, рассказал о своих первоочередных задачах. Среди главных приоритетов — своевременное поступление европейской финансовой помощи, поддержка оборонной промышленности и ускорение евроинтеграции. Об этом Качка сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

По его словам, Украина должна оставаться одним из главных приоритетов Европейского союза, поскольку вопрос ее интеграции охватывает не только вступление в ЕС, но и безопасность, экономику и геополитику.

Первоочередная задача для меня — обеспечить, чтобы европейская финансовая помощь, особенно оборонные средства, вовремя поступала в Украину, а украинская оборонная промышленность уже сейчас стала частью европейского рынка

— подчеркнул Качка.

Финансовая поддержка и переговоры о вступлении в ЕС

Новоназначенный посол отметил, что после прибытия в Брюссель сосредоточится на стабильном финансировании Украины в 2026–2027 годах и обеспечении макрофинансовой помощи на последующие периоды.

Еще одним направлением станет интеграция украинских оборонного, металлургического, аграрного и электроэнергетического рынков в европейское пространство, а также развитие общих логистических связей и цепочек поставок.

Отдельное внимание Качка будет уделять переговорам о вступлении Украины в ЕС. По его словам, необходимо добиться открытия остальных переговорных кластеров и положительной оценки Европейской комиссией выполнения условий первого кластера "Основы". Вместе с тем он напомнил, что открытие кластеров требует единогласного согласия всех 27 государств — членов Европейского союза.

Зеленский назначил Качку представителем Украины при ЕС09.10.26, 23:10 • 1258 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Европейский Союз
Брюссель
Владимир Зеленский
Украина