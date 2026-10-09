Качка назвал главные задачи на посту посла Украины при ЕС и рассказал, что будет в приоритете

Тарас Качка, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Представительства Украины при Европейском союзе, рассказал о своих первоочередных задачах. Среди главных приоритетов — своевременное поступление европейской финансовой помощи, поддержка оборонной промышленности и ускорение евроинтеграции. Об этом Качка сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

По его словам, Украина должна оставаться одним из главных приоритетов Европейского союза, поскольку вопрос ее интеграции охватывает не только вступление в ЕС, но и безопасность, экономику и геополитику.

Первоочередная задача для меня — обеспечить, чтобы европейская финансовая помощь, особенно оборонные средства, вовремя поступала в Украину, а украинская оборонная промышленность уже сейчас стала частью европейского рынка