Зеленский назначил Качку представителем Украины при ЕС
Киев • УНН
Тарас Качка стал представителем Украины при ЕС и Евратоме согласно указу Зеленского. Он также останется торговым представителем Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии. Об этом говорится в указе №1034/2026, передает УНН.
Назначить Качку Тараса Андреевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии
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В июле Зеленский сообщил, что Тараса Качку назначают в представительство Украины при ЕС, по совместительству он останется торговым представителем Украины.
Ранее Качка занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. До этого эту должность занимал Всеволод Ченцов, который занял место Качки.