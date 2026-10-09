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Зеленский назначил Качку представителем Украины при ЕС

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

Тарас Качка стал представителем Украины при ЕС и Евратоме согласно указу Зеленского. Он также останется торговым представителем Украины.

Зеленский назначил Качку представителем Украины при ЕС
Тарас Качка. Фото со страницы Тараса Качки в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии. Об этом говорится в указе №1034/2026, передает УНН

Назначить Качку Тараса Андреевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии 

- говорится в указе. 

Дополнение

В июле Зеленский сообщил, что Тараса Качку назначают в представительство Украины при ЕС, по совместительству он останется торговым представителем Украины. 

Ранее Качка занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. До этого эту должность занимал Всеволод Ченцов, который занял место Качки. 

Павел Башинский

Политика
Ченцов Всеволод Валерьевич
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина