Зеленский назначил Качку представителем Украины при ЕС

Качка назвал главные задачи на посту посла Украины при ЕС и рассказал, что будет в приоритете

Путин выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом — в Кремле раскрыли подробности переговоров

Подарки путину не приведут к миру, россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором — Зеленский о заявлении Трампа

россия поставит до 5 млн тонн дизтоплива на американский и мировые рынки — Трамп договорился с путиным

Испания и Греция отказываются передавать Украине системы Patriot, срок годности которых истекает, — СМИ

Страны Балтии настаивают на запрете транзита российского зерна через ЕС — журналист

москву и область атакуют дроны и аэростаты, в аэропортах задержали более 370 рейсов

рф оснастила "Шахеды", которыми атакует Киев, новыми 32-элементными антеннами — какие трудности это создает для Украины

Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с посланниками Трампа - СМИ