Зеленський призначив Качку представником України при ЄС
Київ • УНН
Тарас Качка став представником України при ЄС та Євратомі за указом Зеленського. Він також залишиться торговельним представником України.
Президент України Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України при Євросоюзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії. Про це йдеться в указі №1034/2026, передає УНН.
Призначити Качку Тараса Андрійовича представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії
Доповнення
У липні Зеленський повідомив, що Тараса Качку призначають у представництво України в ЄС, за сумісництвом він залишатиметься торговельним представником України.
Раніше Качка обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. До цього цю посаду обіймав Всеволод Ченцов, який зайняв місце Качки.