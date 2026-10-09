Качка назвав головні завдання на посаді посла України при ЄС та розповів що буде в пріоритеті
Київ • УНН
Тарас Качка зосередиться на фінансовій допомозі, оборонній промисловості та євроінтеграції України. Він також працюватиме над відкриттям переговорних кластерів.
Тарас Качка, якого президент Володимир Зеленський призначив очільником Представництва України при Європейському Союзі, розповів про свої першочергові завдання. Серед головних пріоритетів – своєчасне надходження європейської фінансової допомоги, підтримка оборонної промисловості та прискорення євроінтеграції. Про це Качка повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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За його словами, Україна має залишатися одним із головних пріоритетів Євросоюзу, адже питання її інтеграції охоплює не лише вступ до ЄС, а й безпеку, економіку та геополітику.
Першочергове завдання для мене – забезпечити, щоб європейська фінансова допомога, особливо оборонні кошти, вчасно доходила до України, а українська оборонна промисловість стала частиною європейського ринку вже зараз
Фінансова підтримка та переговори про вступ до ЄС
Новопризначений посол зазначив, що після прибуття до Брюсселя зосередиться на стабільному фінансуванні України у 2026–2027 роках та забезпеченні макрофінансової допомоги на наступні періоди.
Ще одним напрямом стане інтеграція українського оборонного, металургійного, аграрного та електроенергетичного ринків до європейського простору, а також розвиток спільних логістичних зв'язків і ланцюгів постачання.
Окрему увагу Качка приділятиме переговорам про вступ України до ЄС. За його словами, необхідно домогтися відкриття решти переговорних кластерів та позитивної оцінки Єврокомісією виконання умов першого кластера "Основи". Водночас він нагадав, що відкриття кластерів потребує одностайної згоди всіх 27 держав-членів Євросоюзу.
Зеленський призначив Качку представником України при ЄС09.10.26, 23:10 • 1342 перегляди