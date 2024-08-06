Кабинет министров расширил перечень приоритетных расходов, которые государство будет финансировать в первую очередь. Средства в первую очередь будут идти на финансирование строительства укрытий, энергетических программ, а также на финансирование проекта зубопротезирования для украинских защитников. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Сегодня делаем два важных шага (...) Второй шаг - это расширение перечня приоритетных расходов, которые государство финансирует в первую очередь. Такие просьбы были от всех регионов. Поэтому принимаем соответствующие решения. Это финансирование строительства укрытий, энергетических программ "Фонда декарбонизации", а также будет повышена приоритетность финансирования государственным казначейством проекта зубопротезирования для наших защитников. Такие изменения позволят быстрее получать средства и без задержек финансировать необходимые работы и услуги - сказал Шмыгаль.

Напомним

Кабинет министров запустит экспериментальный проект для жителей Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областей, благодаря которому они будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи.