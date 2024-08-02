Кабинет министров одобрил проект дополнительного соглашения между правительством Украины и Европейской Комиссией, что позволит привлечь 50 млн евро поддержки от ЕС на ремонт и развитие портовой инфраструктуры Украины. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Ключевое в направлении логистики - это работа украинского морского коридора. За 11 месяцев его функционирования грузооборот в портах Большой Одессы составил 60 млн тонн. Почти 41 млн тонн - это экспортированное продовольствие. Это стало возможным благодаря успеху наших Сил обороны в Черном море, благодаря программам поддержки экспорта, благодаря страхованию военных рисков. Сегодня принимаем решение, которое позволит привлечь 50 млн евро поддержки от ЕС на ремонт и развитие нашей портовой инфраструктуры, - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что Кабмин одобрил проект дополнительного соглашения № 1 (в форме обмена письмами) между правительством Украины и Европейской Комиссией к соглашению о финансировании мероприятия "Поддержка быстрого восстановления Украины".

Дополнительное соглашение предусматривает выделение ЕС дополнительного финансирования в государственный бюджет Украины в размере 50 млн евро для ремонта и улучшения портовой инфраструктуры путем перераспределения средств из мероприятия "Поддержка ЕС для восстановления и реформ" для дополнительного финансирования мероприятия "Поддержка быстрого восстановления Украины, - отметил Мельничук.

Напомним

В ноябре прошлого года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз предоставит 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры Украины.