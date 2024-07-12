Кабинет министров утвердил условия продажи гостиницы "Украина" в столице, а также установил стартовую стоимость в более 1 млрд гривен. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин утвердил условия продажи единого имущественного комплекса государственного предприятия гостиница "Украина" на электронном аукционе и стартовую цену лота в размере 1 млрд 47 млн 637 тыс. 152 гривны.

Напомним

Глава Фонда госимущества Виталий Коваль в январе сообщал, что гостиница "Украина" накопила более 45 млн гривен долгов, а потому ФГИУ планировал выставить ее на приватизацию.

В мае Фонд государственного имущества определил стартовую цену гостиницы "Украина" в Киеве.