Из-за похолодания возросло потребление электричества, в двух областях обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за снижения температуры потребление электроэнергии в Украине выросло на 3,7%. В стране действуют графики отключений с 14:00 до 20:00, а 67 населенных пунктов обесточены из-за непогоды.
Потребление электроэнергии в Украине растет из-за снижения температуры воздуха, из-за непогоды обесточены 67 населенных пунктов в двух областях. Графики отключения будут применяться с 14:00 до 20:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Потребление растет. Сегодня, 25 ноября, по состоянию на 6:00, его уровень был на 3,7% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 22 ноября. Это объясняется снижением температуры воздуха в большинстве регионов Украины», - говорится в сообщении.
Отмечается, что «сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности».
«Для сбалансирования энергосистемы - в период с 14:00 до 20:00 сегодня во всех регионах действуют графики почасовых отключений. Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения», - указали в Укрэнерго.
Когда свет появляется по графику, в НЭК просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Непогода
Из-за сложных погодных условий - сильного дождя, снега и ветра - на утро были обесточены 67 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, запитать обесточенных абонентов облэнерго планируют до конца суток.
Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме25 нояб. 2024, 08:27 • 7508 просмотров