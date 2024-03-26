Из-за непогоды обесточены около 70 населенных пунктов Одесской и Николаевской областей

Из-за ухудшения погодных условий обесточены около 70 населенных пунктов в Одесской и Николаевской областях. Об этом во вторник сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в Одесской области из-за сильных порывов ветра повреждены линии электропередачи - без света остались около 44 тысяч точек учета.

В областном центре действуют графики почасовых отключений. Как сообщается, ограничения применяются для более 33 тысяч абонентов.

Также на Николаевщине из-за налипания мокрого снега обесточены более 1,6 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах.

В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья

Дополнение

Также в Минэнерго рассказали о ситуации с электричеством на Харьковщине и Хмельнитчине после массированных атак рф на энергообъекты.

Как сообщается, в Харькове действуют почасовые графики отключений электроэнергии. Ограничения применяются для более 200 тысяч точек учета. В области из-за боевых действий длительно остаются обесточенными 16,3 тысячи домохозяйств в 62 населенных пунктах.

В Хмельницкой области накануне, 25 марта в пиковые часы вводились ограничения для 28,3 тысячи абонентов в 69 населенных пунктах.

Синегубов провел совещание по восстановлению поврежденной рф энергоинфраструктуры Харьковщины