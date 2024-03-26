В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья

В Одессе коммунальные службы в усиленном режиме борются с последствиями непогоды. Из-за дождей и штормового ветра в городе повалены деревья, есть подтопление некоторых улиц, об этом во вторник сообщает Одесский городской совет, передает УНН.

Детали

В результате длительного дождя и штормового ветра повалены деревья, на некоторых улицах есть подтопления. Работают специалисты КП "Городские дороги" - говорится в сообщении горсовета.

Как сообщается, с 7 часов утра работники КП "Горзелентрест" выполняют работы по распилу и вывозу поваленных деревьев.

Сейчас затруднен проезд по следующим адресам: ул. Левитана, 98 и ул. Ангарская 4.

Деревья упали на проезжую часть, затруднено движение автомобилей.

Ракетная атака на Одессу: враг ударил по рекреационной зоне, известно о 4 раненых