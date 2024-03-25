Ракетная атака на Одессу: враг ударил по рекреационной зоне, известно о 4 раненых

россия снова ударила по рекреационной зоне Одессы двойным ударом по баллистической траектории. Предварительно известно о 4 раненых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Враг продолжает ракетные атаки. Применяет различные виды оружия. Вновь ударил по рекреационной зоне Одессы двойным ударом по баллистической траектории. Два здания разрушены, в домах вокруг выбило остекление. Предварительно известно о 4 раненых", - говорится в сообщении.

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Враг нанес ракетный удар по Одессе, есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадали три женщины.