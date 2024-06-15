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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Италия будет поддерживать восстановление Украины - Таяни

Италия будет поддерживать восстановление Украины - Таяни

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 18:10  •  18242 просмотра

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Италия направит Украине новый пакет вооруженной помощи и поддержит усилия по восстановлению страны.

Италия готова направить новый пакет военной помощи Украине и будет поддерживать восстановление страны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает УНН.

Детали

Мы готовы прислать также новый пакет вооруженной помощи, но мы будем поддерживать также и восстановление Украины. Рассчитывайте на нас, рассчитывайте на Италию

- сказал Таяни.

Напомним

Италия планирует предоставить Украине новый пакет помощи объемом 140 млн евро.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
antonio-tayaniАнтонио Таяни
italiyaИталия
ukrainaУкраина
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