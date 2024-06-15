Італія буде підтримувати відновлення України - Таяні
Київ • УНН
Італія направить Україні новий пакет збройної допомоги та підтримає зусилля з відновлення країни.
Італія готова надіслати новий пакет військової допомоги Україні та буде підтримувати відновлення країни. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає УНН.
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Ми готові надіслати також новий пакет збройної допомоги, але ми будемо підтримувати також і відновлення України. Розраховуйте на нас, розраховуйте на Італію
Нагадаємо
Італія планує надати Україні новий пакет допомоги обсягом 140 млн євро.