Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины".

Государство должно способствовать конкуренции между производителями лекарств, чтобы сделать их более доступными для украинцев, ведь искусственное регулирование цен через административные ограничения не дает ожидаемого эффекта. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила исполнительный директор БФ «Пациенты Украины» Инна Иваненко.

Чтобы уменьшить цены в украинских аптеках, необходимо способствовать повышению естественной конкуренции между различными производителями на украинском рынке. Искусственное регулирование рынка за счет ценовых ограничений - неэффективно. Украина уже имела такой опыт в прошлом, который не достиг своих результатов. Наиболее эффективным методом снижения цен является содействие конкуренции между производителями - отметила Иваненко.

По ее словам, другим инструментом уменьшения цен на инновационные лекарства являются договоры управляемого доступа (ДУД), которые позволяют государству напрямую договариваться с производителями о закупке современных препаратов по самым низким ценам. Однако, как отметила Иваненко, этот механизм используется недостаточно.

Кроме того, еще одним механизмом снижения стоимости препаратов является параллельный импорт, который позволяет закупать лекарства в странах ЕС для государственных и госпитальных нужд. Однако этот механизм не действует на аптечные закупки, что не позволяет уменьшить цены для конечного потребителя.

«Пациентское сообщество продолжает подчеркивать, что механизм параллельного импорта необходимо ввести на все закупки лекарств в Украине», - отметила Иваненко.

Она добавила, что Украина должна активнее заимствовать европейский опыт, чтобы снизить цены и улучшить доступность лекарств.

Контекст

24 января на заседании комитета по вопросам здоровья нации министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко презентовал концепцию реформирования регулирования фармацевтического рынка. Предложения Минздрава касались снижения цены на лекарства путем электронных торгов между производителями, ограничения размера скидок и запрета ретробонусов. Не все предложенные изменения пришлись по душе народным депутатам, поэтому было принято решение разработать отдельный законопроект, который будет охватывать все аспекты функционирования фармацевтического рынка. Он должен учитывать права и обязанности производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей.

На заседании нардепы отметили, что именно производитель формирует до 70% стоимости лекарственных средств.