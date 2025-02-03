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Штучне регулювання не знизить ціни на ліки, потрібна конкуренція між виробниками - "Пацієнти України"

Штучне регулювання не знизить ціни на ліки, потрібна конкуренція між виробниками - "Пацієнти України"

Київ • УНН

 • 119782 перегляди

Штучне регулювання не знизить ціни на ліки, потрібна конкуренція між виробниками - "Пацієнти України".

Держава має сприяти конкуренції між виробниками ліків, щоб зробити їх більш доступними для українців, адже штучне регулювання цін через адміністративні обмеження не дає очікуваного ефекту. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявила виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко.

Аби зменшити ціни в українських аптеках, необхідно сприяти підвищенню природної конкуренції між різними виробниками на українському ринку. Штучне регулювання ринку за рахунок цінових обмежень - неефективне. Україна вже мала такий досвід у минулому, який не досяг своїх результатів. Найбільш ефективним методом зниження цін є сприяння конкуренції між виробниками

- зазначила Іваненко.

За її словами, іншим інструментом зменшення цін на інноваційні ліки є договори керованого доступу (ДКД), які дозволяють державі напряму домовлятися з виробниками про закупівлю сучасних препаратів за найнижчими цінами. Проте, як наголосила Іваненко, цей механізм використовується недостатньо.

Окрім того, ще одним механізмом зниження вартості препаратів є паралельний імпорт, який дозволяє закуповувати ліки в країнах ЄС для державних і госпітальних потреб. Проте цей механізм не діє на аптечні закупівлі, що не дає змоги зменшити ціни для кінцевого споживача.

"Пацієнтська спільнота продовжує наголошувати, що механізм паралельного імпорту необхідно запровадити на всі закупівлі ліків в Україні", - наголосила Іваненко.

Вона додала, що Україна має активніше запозичувати європейський досвід, щоб знизити ціни та покращити доступність ліків.

Контекст

24 січня на засіданні комітету з питань здоровʼя нації міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко презентував концепцію реформування регулювання фармацевтичного ринку. Пропозиції МОЗ стосувалися зниження ціни на ліки шляхом електронних торгів між виробниками, обмеження розміру знижок і заборони ретробонусів. Не всі запропоновані зміни прийшлися до душі народним депутатам, тому було ухвалено рішення розробити окремий законопроєкт, який охоплюватиме всі аспекти функціонування фармацевтичного ринку. Він має враховувати права та обов’язки виробників, дистриб’юторів та аптечних мереж.

На засіданні нардепи зазначили, що саме виробник формує до 70% вартості лікарських засобів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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