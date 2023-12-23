Ипотечную программу "єОселя" расширяют на дома и таунхаусы

Правительство внесло изменения, в соответствии с которыми участники программы льготных ипотечных кредитов "єОселя" смогут покупать не только квартиры, но и жилые дома и таунхусы. Об этом сообщило Министерство экономики Украины, передает УНН.

Отныне, заемщики смогут покупать не только квартиры в многоквартирных домах, но и частные дома или таунхаусы после ввода их в эксплуатацию, но не старше трех лет - пояснила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали

По словам чиновницы, соответствующие изменения, расширив возможности для кредитования объектов недвижимости, разработало Минэкономики после консультаций с "Укрфинжитлом" и банками-партнерами, чтобы сделать условия предоставления льготных ипотечных кредитов еще более приемлемыми для заемщиков.

Исключением для покупки жилых домов будут дачные и садовые помещения, или дома, построенные на участках отличных от земель жилой и общественной застройки.

Также была увеличена предельная норма предоставления кредита по программе "єОселя" при покупке домов и уменьшена предельная стоимость жилья для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков, чтобы привести ее к реалиям рынка.

Еще одно изменение касается ветеранов, погибших и получивших инвалидность вследствие войны, а также членов их семей. Для этих категорий будет действовать разрешение на приобретение квартиры в многоквартирном доме, принятом в эксплуатацию ранее чем за 10 лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в Киеве или в областном центре, и без ограничений по дате эксплуатации в других населенных пунктах.

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