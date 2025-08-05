Инспектору одесского ТЦК объявили подозрение: чиновник фигурирует в схеме продажи отсрочек от мобилизации
Киев • УНН
ГБР сообщило о подозрении сотруднику Приморского РТЦК в Одессе за участие в схеме продажи отсрочек от мобилизации. Его сообщников разоблачили ранее, в апреле 2025 года.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Приморского районного территориального центра комплектования в Одессе. По данным следствия, он был причастен к преступной схеме, участники которой за деньги продавали отсрочки от мобилизации. Его сообщников разоблачили еще в апреле - тогда следователи установили целую сеть из чиновников и посредников, сообщило ГБР, передает УНН.
Детали
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении инспектору Приморского районного территориального центра комплектации и соцподдержки в Одессе, который участвовал в схеме организации незаконной отсрочки от военной службы. Его соучастников ГБР разоблачило ранее, в апреле 2025 года. Тогда о подозрении было сообщено сотрудникам центра обеспечения Минобороны и его двум сообщникам
Как указано, они искали желающих избежать военной службы и предлагали за 12-16 тысяч долларов США снять их с воинского учета.
Следствие установило, что им помогал работник Приморского РТЦК и СП. Также был разоблачен организатор сделки – неработающий житель Одессы, который имел связи и знакомства со всеми участниками схемы, руководил процессами и даже подделывал некоторые документы
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