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Нью-Йорк Таймс

Инспектору одесского ТЦК объявили подозрение: чиновник фигурирует в схеме продажи отсрочек от мобилизации

Киев • УНН

 • 948 просмотра

ГБР сообщило о подозрении сотруднику Приморского РТЦК в Одессе за участие в схеме продажи отсрочек от мобилизации. Его сообщников разоблачили ранее, в апреле 2025 года.

Инспектору одесского ТЦК объявили подозрение: чиновник фигурирует в схеме продажи отсрочек от мобилизации

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Приморского районного территориального центра комплектования в Одессе. По данным следствия, он был причастен к преступной схеме, участники которой за деньги продавали отсрочки от мобилизации. Его сообщников разоблачили еще в апреле - тогда следователи установили целую сеть из чиновников и посредников, сообщило ГБР, передает УНН.

Детали

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении инспектору Приморского районного территориального центра комплектации и соцподдержки в Одессе, который участвовал в схеме организации незаконной отсрочки от военной службы. Его соучастников ГБР разоблачило ранее, в апреле 2025 года. Тогда о подозрении было сообщено сотрудникам центра обеспечения Минобороны и его двум сообщникам

- говорится в сообщении.

Как указано, они искали желающих избежать военной службы и предлагали за 12-16 тысяч долларов США снять их с воинского учета.

Следствие установило, что им помогал работник Приморского РТЦК и СП. Также был разоблачен организатор сделки – неработающий житель Одессы, который имел связи и знакомства со всеми участниками схемы, руководил процессами и даже подделывал некоторые документы

- добавили в Бюро.

Инструктор избил курсанта прикладом: ГБР завершило расследование04.08.2025, 17:38 • 3628 просмотров

Алена Уткина

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