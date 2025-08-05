Інспектору одеського ТЦК оголосили підозру: посадовець фігурує у схемі продажу відстрочок від мобілізації

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру співробітнику Приморського районного територіального центру комплектування в Одесі. За даними слідства, він був причетний до злочинної схеми, учасники якої за гроші продавали відстрочки від мобілізації. Його спільників викрили ще у квітні - тоді слідчі встановили цілу мережу з чиновників і посередників, повідомило ДБР передає УНН.

Працівники ДБР повідомили про підозру інспектору Приморського районного територіального центру комплектації та соцпідтримки в Одесі, який брав участь у схемі організації незаконної відстрочки від військової служби. Його співучасників ДБР викрило раніше, у квітні 2025 року. Тоді про підозру було повідомлено співробітникам центру забезпечення Міноборони та його двом спільникам

Як вказано, вони шукали охочих уникнути військової служби та пропонували за 12-16 тисяч доларів США зняти їх з військового обліку.

Слідство встановило, що допомагав їм працівник Приморського РТЦК та СП. Також було викрито організатора оборудки – непрацюючого мешканця Одеси, який мав зв’язки та знайомства з усіма учасниками схеми, керував процесами та навіть підробляв деякі документи