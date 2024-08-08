Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Государственные предприятия НААН, которые являются инициаторами дела НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского и почти полторы тысячи АТОвцев, значительно усложнили расследование детективам. Причина - за годы независимости Украины они растеряли чуть ли не половину земель и теперь понять где чья земля крайне сложно, о чем свидетельствуют судебные материалы, передает УНН.

По версии представителей этих госпредприятий ("Искра" и "Надежда"), они получили землю в постоянное пользование в 50-х годах прошлого века. В частности в ГП "Надежда" утверждают, что их земельный банк образовался в результате объединения земель артели имени Калинина с колхозом имени ленина. Общий банк должен был составлять 5985 га. Однако есть нюанс. Если артель Калинина имела документы на вечное пользование землями, то колхоз ленина их не имел. Следовательно, объединившись в совхоз вечное пользование землями артели автоматически аннулировались.

В период с 1952 года по 2017 год госпредприятия "Искра" и "Надежда" неоднократно меняли организационную структуру и площадь землепользования.

И, по состоянию на 2017 год, у госпредприятия "Надежда" осталось всего около 3620 га земли. Куда делись остальные земли можно лишь догадываться, но факт остается фактом - земель стало почти вдвое меньше.

Если изменилось количество земель, то очевидно существенно изменились и границы этой земли. Известно, что у "Надежды" и "Искры" нет документов на землю, в соответствии с действующим законодательством, а следовательно, все их земли не выделены в натуре, а быть правопреемниками земельных банков тогдашних колхозов или артелей они не могут хотя бы потому, что он претерпел существенные количественные изменения.

Это подтвердило и научно-правовое заключение экспертов. По результатам экспертизы, государственные акты 50-х годов нельзя считать документами, которые предоставляют право госпредприятиям "ОХ (опытное хозяйство - ред.) "Искра" и "ОХ "Агрофирма "Надежда" на бессрочное пользование землей.

Кстати, похожий случай уже исследовался в Верховном Суде. Среди прочего судьи установили, что земли, которые ранее были в артелях, а затем попали в колхоз - не имеют правовой связи, по меньшей мере из-за отсутствия установленных в натуре границ.

"...не доказана правовая связь между земельными участками, которые были предоставлены артелям им. Молотова и им. Ворошилова, и землей, которой пользовался созданный в 1989 году колхоз Родина, что свидетельствует об отсутствии у указанного колхоза Родина каких-либо прав именно в отношении земельного участка, который является предметом заявленного спора, а следовательно и возможность их нарушения ответчиками по делу", - говорится в постановлении суда.

По аналогии, можно утверждать что земельные участки, которые находились в банке совхоза ленина, и те, которые оказались у "Надежды", - разные участки.

В деле же против экс-мнистра Сольского детективы НАБУ указывают на то, что восемь лет назад он, будучи адвокатом, организовал схему, по которой земли НААН передали на приватизацию воинам АТО. Однако, чтобы установить истину НАБУ необходимо доказать, что указанная земля действительно принадлежала НААН.

Пока все свидетельствует о том, что эти земли долгие годы были самозахвачены НААН. Более того, эти самозахваченные земли сдавались в аренду коммерческим структурам, что запрещено. На это указывают ряд судебных споров и уголовных производств.

Добавим

НАБУ считает, что восемь лет назад тогда еще адвокат Николай Сольский организовал схему, по которой почти полторы тысячи АТОвцев смогли реализовать свое право на приватизацию земли. По мнению детективов, АТОшники не должны были получить эти земли, поскольку они были в пользовании госпредприятий НААН. Несмотря на то, что у НАБУ закончились уже разумные сроки на следствие и они вынуждены продолжать их в судебном порядке, детективы и прокуроры планируют допросить полторы тысячи АТОвцев.

Правда, арестовывать земли военных очевидно опасаются.