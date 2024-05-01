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Информация о якобы ударе по штабу Вооруженных сил Украины в Одессе - фейк
В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что в результате российского ракетного удара по Одессе погибли трое мирных жителей, повреждены жилые дома.
В Луцке 19-летняя мать заморила голодом младенца, ей объявили подозрение
19-летнюю женщину из Луцка обвинили в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком после того, как она заморила голодом свою двухмесячную дочь.
Парламент Грузии проголосовал за закон об иноагентах во втором чтении на фоне протестов
На фоне массовых протестов парламент Грузии принял во втором чтении противоречивый закон об "иностранных агентах".
Авиаудар рф по Золочеву: ранены 9 человек, в том числе ребенок
В результате российского авиаудара в Золочеве Харьковской области ранения получили 9 человек, среди которых 6 мужчин, 2 женщины и 11-летний мальчик.
Информация об отставке министра обороны Рустема Умерова не соответствует действительности - ЦПД
Центр противодействия дезинформации опровергает сообщения об отставке министра обороны Рустема Умерова и министра инфраструктуры Александра Кубракова как ложную информацию.
В Киеве на взятке поймали чиновника из Деснянской РГА, который собирался "крышевать" нелегальную продажу алкоголя и сигарет
Чиновника Деснянской райгосадминистрации поймали с поличным при получении взятки в размере 10 000 гривен за разрешение на незаконную торговлю алкоголем и сигаретами без разрешительных документов.
Ущерб от войны природе даже больше, чем инфраструктуре - Стрелец
Война россии против Украины нанесла больший ущерб природе, чем инфраструктуре, а экологические преступления на сегодня составляют более 60 миллиардов долларов.
SpaceX близка к соглашению о предоставлении спутниковых интернет-терминалов Starlink Йемену
SpaceX близка к завершению лицензионного соглашения о предоставлении Йемену спутниковых интернет-терминалов Starlink, что может занять еще месяц, - это сделает Йемен одной из немногих стран на Ближнем Востоке, имеющих право пользоваться этой услугой.
Украинские фермеры смогут пролонгировать кредиты, взятые до начала войны: кто именно
Хозяйства, которые получили кредиты до 2022 года и находятся на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их погашение до 31 декабря 2025 года, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Заявка Сиднея на Мировой марафон получила толчок благодаря рекордному количеству участников - 24 000 бегунов
Заявка Сиднея на присоединение к мировым марафонам получила дополнительный импульс после того, как в 2024 году он достигнет рекордного количества участников - 24 000 бегунов, что станет самой большой аудиторией для австралийского марафона на выносливость.