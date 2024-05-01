Информация о якобы ударе по штабу Вооруженных сил Украины в Одессе - фейк

Российские СМИ распространяют информацию, что якобы в ночь на 1 мая ударили ракетами по штабу Вооруженных сил Украины в Одессе. На самом деле оккупанты ударили тремя ракетами "Искандер-М" по жилым кварталам города, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Как сообщают росСМИ, в ночь с 30 апреля на 1 мая россияне ударили ракетами по якобы штабу Вооруженных сил Украины в Одессе. Однако данная информация - фейк.

"Правда: российские войска ударили тремя ракетами "Искандер-М" по жилым кварталам города. В результате удара погибли три человека, повреждения получили жилые, административные здания, а также медицинское и образовательное учреждение. Этот удар по гражданским жителям Одессы - очередное военное преступление российской армии", - сообщили в Центре.

Напомним

В результате ракетного удара по Одессе в ночь на 1 мая были повреждены жилые дома. Также известно о трех погибших и по меньшей мере трех раненых.