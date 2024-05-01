Інформація про нібито удар по штабу Збройних сил України в Одесі - фейк
Київ • УНН
У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло троє мирних жителів, пошкоджено житлові будинки.
Російські ЗМІ росповсюджують інформацію, що нібито у ніч на 1 травня вдарили ракетами по штабу Збройних сил України в Одесі. Насправді окупанти вдарили трьома ракетами "Іскандер-М" по житлових кварталах міста, внаслідок чого загинули три людини. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Як повідомляють росЗМІ, у ніч з 30 квітня на 1 травня росіяни вдарили ракетами по нібито штабу Збройних сил України в Одесі. Проте дана інформація - фейк.
"Правда: російські війська вдарили трьома ракетами "Іскандер-М" по житлових кварталах міста. Внаслідок удару загинули три людини, ушкоджень зазнали житлові, адміністративні будинки, а також медичний та освітній заклад. Цей удар по цивільним мешканцям Одеси – черговий воєнний злочин російської армії", - повідомили в Центрі.
Нагадаємо
Внаслідок ракетного удару по Одесі в ніч на 1 травня були пошкоджені житлові будинки. Також відомо про трьох загиблих та щонайменше трьох поранених.