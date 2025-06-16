НБУ не меняет ставку, несмотря на рост инфляции: экономисты назвали причины
Киев • УНН
На фоне роста инфляции до 15% в мае, НБУ решил не менять учетную ставку.
В мае инфляция в Украине превысила 15%, Национальный банк решил не снижать учетную ставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Детали
Члены Комитета по монетарной политике НБУ обсудили, почему инфляция растет и стоит ли менять учетную ставку. Они считают, что главная причина – погода, которая испортила урожай ранних овощей.
Фундаментальное инфляционное давление оценивалось как близкое к ожиданиям, однако все еще достаточно устойчивое на фоне оживленного потребительского спроса и высоких затрат бизнеса на сырье и оплату труда – отметили в НБУ.
По словам членов комитета, гривна держится стабильно благодаря предыдущим решениям НБУ, которые сделали гривневые инструменты более привлекательными, а спрос на валюту – ниже.
Они также добавили, что резервы Украины выросли до почти 47 миллиардов долларов и остаются высокими.
Ситуация в энергетике улучшается: возобновилась добыча газа, а на европейских рынках дешевеет электроэнергия, что тоже немного сдерживает цены.
Дополнительно
Комитет по монетарной политике только консультирует – решение принимает Правление НБУ. Однако именно с мнением КМП считаются при голосовании за ставку.
Справка
КМП состоит из руководства НБУ и директоров департаментов. Они анализируют ситуацию перед каждым решением по монетарной политике.
Напомним
5 июня 2025 года Правление НБУ оставило учетную ставку без изменений – на уровне 15,5%.
Следующее решение по ставке примут 24 июля.
Инфляция постепенно будет снижаться: Нацбанк объяснил, что будет этому способствовать05.06.25, 14:33 • 1868 просмотров