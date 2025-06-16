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НБУ не меняет ставку, несмотря на рост инфляции: экономисты назвали причины

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

На фоне роста инфляции до 15% в мае, НБУ решил не менять учетную ставку.

НБУ не меняет ставку, несмотря на рост инфляции: экономисты назвали причины

В мае инфляция в Украине превысила 15%, Национальный банк решил не снижать учетную ставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Детали

Члены Комитета по монетарной политике НБУ обсудили, почему инфляция растет и стоит ли менять учетную ставку. Они считают, что главная причина – погода, которая испортила урожай ранних овощей.

Фундаментальное инфляционное давление оценивалось как близкое к ожиданиям, однако все еще достаточно устойчивое на фоне оживленного потребительского спроса и высоких затрат бизнеса на сырье и оплату труда – отметили в НБУ.

По словам членов комитета, гривна держится стабильно благодаря предыдущим решениям НБУ, которые сделали гривневые инструменты более привлекательными, а спрос на валюту – ниже.

Они также добавили, что резервы Украины выросли до почти 47 миллиардов долларов и остаются высокими.

Ситуация в энергетике улучшается: возобновилась добыча газа, а на европейских рынках дешевеет электроэнергия, что тоже немного сдерживает цены.

Дополнительно

Комитет по монетарной политике только консультирует – решение принимает Правление НБУ. Однако именно с мнением КМП считаются при голосовании за ставку.

Справка

КМП состоит из руководства НБУ и директоров департаментов. Они анализируют ситуацию перед каждым решением по монетарной политике.

Напомним

5 июня 2025 года Правление НБУ оставило учетную ставку без изменений – на уровне 15,5%.

Следующее решение по ставке примут 24 июля.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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