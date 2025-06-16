НБУ не змінює ставку попри зростання інфляції: економісти назвали причини
Київ • УНН
На тлі зростання інфляції до 15% у травні, НБУ вирішив не змінювати облікову ставку.
У травні інфляція в Україні перевищила 15%, Національний банк вирішив не знижувати облікову ставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
Деталі
Члени Комітету з монетарної політики НБУ обговорили, чому інфляція росте і чи варто змінювати облікову ставку. Вони вважають, що головна причина – погода, яка зіпсувала врожай ранніх овочів.
Фундаментальний інфляційний тиск оцінювався як близький до очікувань, однак все ще доволі стійкий на тлі жвавого споживчого попиту та високих витрат бізнесу на сировину й оплату праці – зазначили в НБУ.
За словами членів комітету, гривня тримається стабільно завдяки попереднім рішенням НБУ, які зробили гривневі інструменти привабливішими, а попит на валюту – нижчим.
Вони також додали, що резерви України зросли до майже 47 мільярдів доларів і залишаються високими.
Ситуація в енергетиці покращується: відновився видобуток газу, а на європейських ринках дешевшає електроенергія, що теж трохи стримує ціни.
Додатково
Комітет з монетарної політики лише консультує – рішення приймає Правління НБУ. Проте саме з думкою КМП рахуються під час голосування за ставку.
Довідка
КМП складається з керівництва НБУ та директорів департаментів. Вони аналізують ситуацію перед кожним рішенням щодо монетарної політики.
Нагадаємо
5 червня 2025 року Правління НБУ залишило облікову ставку без змін – на рівні 15,5%.
Наступне рішення щодо ставки ухвалять 24 липня.
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