"Их цель четко сформулирована": Буданов объяснил слова Трампа об окончании войны

ukenru
Эксклюзив
Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке
12:09 • 29148 просмотра

Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня
11:49 • 43895 просмотра

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

Эксклюзив
Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить
10:17 • 72704 просмотра

Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго
09:25 • 100912 просмотра

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
20 февраля, 06:35 • 107563 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 136053 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 141057 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 136166 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 217912 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 161807 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Третья мировая война не так уж и далеко" - Трамп

"Третья мировая война не так уж и далеко" - Трамп

20 февраля, 03:40 • 105819 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 113876 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

08:19 • 113408 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

09:23 • 105793 просмотра
Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

10:22 • 74319 просмотра
публикации
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

09:23 • 105793 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 113876 просмотра
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 217919 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 231384 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 221192 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

13:00 • 3294 просмотра
Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

10:22 • 74319 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

08:19 • 113408 просмотра
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 126228 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 194127 просмотра
Актуальное
"Их цель четко сформулирована": Буданов объяснил слова Трампа об окончании войны

"Их цель четко сформулирована": Буданов объяснил слова Трампа об окончании войны

Киев  •  УНН

 • 7966 просмотра

Read in English

Руководитель ГУР объяснил, что цель Трампа - просто остановить войну, без определения победителя или побежденного. Буданов прогнозирует возможное прекращение огня до конца 2025 года.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, что задача президента США Дональда Трампа и его администрации в целом положить конец войне, а не сделать это как можно скорее. Об этом Буданов заявил журналисту Эйнулли Фатуллаеву, передает УНН.

Есть давайте так назовем генеральный замысел, это не план, президента Трампа, который публично сказал: "Я хочу положить конец этой войне". Еще, кажется, в оригинале, если не ошибаюсь, он говорил: "Я хочу остановить эту войну". В целом остановить. Дьявол в деталях, как говорят в поговорке. На реализацию этого тезиса направлено большинство действий различных групп в его администрации и это абсолютно нормально. И нужно достичь цели - их цель четко сформулирована - остановить войну. Это не предполагает победу одной стороны, поражение одной стороны, какие-то еще пункты. Это предполагает сделать именно то, что он заявил

- сказал Буданов.

Он отметил, что Украина и Россия будут пытаться использовать эту ситуацию в собственных интересах.

Вот такая реальность. Понимая реальность каждая из сторон, то есть Украина с одной стороны, рф с другой стороны, будут делать все возможное, чтобы как-то подкорректировать, выжать из ситуации все возможное для себя,

- добавил Буданов.

Напомним

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что несмотря на то, что стартовые позиции Украины и России диаметрально противоположные, есть большинство составляющих, для того, чтобы прекращение огня в Украине произошло уже в 2025 году.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
donald-trampДональд Трамп
kyrylo-budanovКирилл Буданов
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы