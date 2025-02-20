"Их цель четко сформулирована": Буданов объяснил слова Трампа об окончании войны
Киев • УНН
Руководитель ГУР объяснил, что цель Трампа - просто остановить войну, без определения победителя или побежденного. Буданов прогнозирует возможное прекращение огня до конца 2025 года.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, что задача президента США Дональда Трампа и его администрации в целом положить конец войне, а не сделать это как можно скорее. Об этом Буданов заявил журналисту Эйнулли Фатуллаеву, передает УНН.
Есть давайте так назовем генеральный замысел, это не план, президента Трампа, который публично сказал: "Я хочу положить конец этой войне". Еще, кажется, в оригинале, если не ошибаюсь, он говорил: "Я хочу остановить эту войну". В целом остановить. Дьявол в деталях, как говорят в поговорке. На реализацию этого тезиса направлено большинство действий различных групп в его администрации и это абсолютно нормально. И нужно достичь цели - их цель четко сформулирована - остановить войну. Это не предполагает победу одной стороны, поражение одной стороны, какие-то еще пункты. Это предполагает сделать именно то, что он заявил
Он отметил, что Украина и Россия будут пытаться использовать эту ситуацию в собственных интересах.
Вот такая реальность. Понимая реальность каждая из сторон, то есть Украина с одной стороны, рф с другой стороны, будут делать все возможное, чтобы как-то подкорректировать, выжать из ситуации все возможное для себя,
Напомним
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что несмотря на то, что стартовые позиции Украины и России диаметрально противоположные, есть большинство составляющих, для того, чтобы прекращение огня в Украине произошло уже в 2025 году.