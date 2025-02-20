"Их цель четко сформулирована": Буданов объяснил слова Трампа об окончании войны

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, что задача президента США Дональда Трампа и его администрации в целом положить конец войне, а не сделать это как можно скорее. Об этом Буданов заявил журналисту Эйнулли Фатуллаеву, передает УНН.

Есть давайте так назовем генеральный замысел, это не план, президента Трампа, который публично сказал: "Я хочу положить конец этой войне". Еще, кажется, в оригинале, если не ошибаюсь, он говорил: "Я хочу остановить эту войну". В целом остановить. Дьявол в деталях, как говорят в поговорке. На реализацию этого тезиса направлено большинство действий различных групп в его администрации и это абсолютно нормально. И нужно достичь цели - их цель четко сформулирована - остановить войну. Это не предполагает победу одной стороны, поражение одной стороны, какие-то еще пункты. Это предполагает сделать именно то, что он заявил