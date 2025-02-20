"Їхня мета чітко сформульована": Буданов пояснив слова Трампа щодо закінчення війни

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, що завдання президента США Дональда Трампа та його адміністрації загалом покласти край війні, а не зробити це якомога скоріше. Про це Буданов заявив журналісту Ейнуллі Фатуллаєву, передає УНН.

Є давайте так назвемо генеральний задум, це не план, президента Трампа, який публічно сказав: "Я хочу покласти край цій війні". Ще, здається, в оригіналі, якщо не помиляюся, він казав: "Я хочу зупинити цю війну". В цілому зупинити. Диявол у деталях, як кажуть у приказці. На реалізацію цієї тези спрямована більшість дій різних груп у його адміністрації і це абсолютно нормально. І потрібно досягти мети - їхня мета чітко сформульована - зупинити війну. Це не передбачає перемогу однієї сторони, поразку однієї сторони, якісь ще пункти. Це передбачає зробити саме те, що він заявив