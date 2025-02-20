"Їхня мета чітко сформульована": Буданов пояснив слова Трампа щодо закінчення війни
Київ • УНН
Керівник ГУР пояснив, що мета Трампа - просто зупинити війну, без визначення переможця чи переможеного. Буданов прогнозує можливе припинення вогню до кінця 2025 року.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, що завдання президента США Дональда Трампа та його адміністрації загалом покласти край війні, а не зробити це якомога скоріше. Про це Буданов заявив журналісту Ейнуллі Фатуллаєву, передає УНН.
Є давайте так назвемо генеральний задум, це не план, президента Трампа, який публічно сказав: "Я хочу покласти край цій війні". Ще, здається, в оригіналі, якщо не помиляюся, він казав: "Я хочу зупинити цю війну". В цілому зупинити. Диявол у деталях, як кажуть у приказці. На реалізацію цієї тези спрямована більшість дій різних груп у його адміністрації і це абсолютно нормально. І потрібно досягти мети - їхня мета чітко сформульована - зупинити війну. Це не передбачає перемогу однієї сторони, поразку однієї сторони, якісь ще пункти. Це передбачає зробити саме те, що він заявив
Він зазначив, що Україна і росія намагатимуться використати цю ситуацію у власних інтересах.
Ось така реальність. Розуміючи реальність кожна зі сторін, тобто Україна з одного боку, рф з іншого боку, будуть робити все можливе, щоб якось підкоригувати, витиснути із ситуації все можливе для себе,
Нагадаємо
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що дивлячись на те, що стартові позиції України та росії діаметрально протилежні, є більшість складових, для того, аби припинення вогню в Україні відбулося вже у 2025 році.