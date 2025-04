Группа ABBA записала новую песню впервые за 35 лет

"Мы все вчетвером почувствовали, что после почти 35 лет было бы весело вновь объединить силы и отправиться в студию. Так мы и сделали. И это было так, словно время остановилось, и мы ушли лишь на короткие выходные. Возможно, мы повзрослели, но песня — новая. И это очень здорово", — говорится в сообщении.

Одна из песен, получившая название “I Still Have Faith In You”, войдет в фильм телеканала NBC, в котором ее будут исполнять “цифровые копии” участников группы. Этот фильм, сообщается в инстраграме ABBA, в декабре планирует показать BBC. Название второй песни группа пока не раскрыла.

В группу ABBA входят Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Квартет был создан в 1972 году. В 1982 году группа распалась.

В 2000-х годах неоднократно появлялись сообщения о возможном воссоединении ABBA. О воссоединении группы, в частности, говорили на волне популярности фильма “Мамма Mia!”, в кампании по продвижению которого участвовали члены ABBA.

В 2016 году сообщалось, что участники ABBA готовят при участии создателя шоу American Idol Саймона Фуллера мировое турне, в котором будут выступать их цифровые голограммы.

Напомним, группа Massive Attack впервые в истории увековечила хит, записав его на молекулу ДНК.