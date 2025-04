Гурт ABBA записав нову пісню вперше за 35 років

"Ми всі вчотирьох відчули, що після майже 35 років було б весело знову об'єднати сили і відправитися в студію. Так ми і зробили. І це було так, немов час зупинився, і ми пішли лише на короткі вихідні. Можливо, ми подорослішали, але пісня - нова. І це дуже здорово", - йдеться у повідомленні.

Одна з пісень, що отримала назву "I Still Have Faith In You", увійде в фільм телеканалу NBC, в якому її будуть виконувати "цифрові копії" учасників групи. Цей фільм, як повідомляється в інстраграмі ABBA, у грудні планує показати BBC. Назву другої пісні група поки не розкрила.

До групи ABBA входять Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон і Анні-Фрід Лінгстад. Квартет був створений в 1972 році. У 1982 році група розпалася.

У 2000-х роках неодноразово з'являлися повідомлення про можливе возз'єднання ABBA. Про возз'єднання групи, зокрема, говорили на хвилі популярності фільму "Мамма Mia!", у кампанії з просування якого брали участь члени ABBA.

У 2016 році повідомлялося, що учасники ABBA готують за участю творця шоу American Idol Саймона Фуллера світове турне, в якому будуть виступати їх цифрові голограми.

