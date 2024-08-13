ГУР высоко оценили помощь армии со стороны BROCARD

12 августа 2024 г. прошел брифинг руководства ГУР МО Украины на тему поддержки обороноспособности Украины со стороны украинского и иностранного бизнеса. По приглашению организаторов в брифинге приняли участие руководители группы компаний BROCARD, передает УНН.

Представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин выразил искреннюю благодарность ответственным компаниям за помощь в поддержке обороноспособности Украины.

Наша обороноспособность базируется на двух ключевых принципах: героической работе сил обороны Украины и спецподразделений и системной помощи от граждан и юридических лиц. Мы высоко ценим помощь гражданского сектора. И ценно, что к этому приобщаются ответственные бизнесы – подчеркнул Ерин.

Сумма помощи Силам обороны Украины от группы компаний BROCARD за 2,5 года полномасштабного вторжения составила более 215 млн грн. На брифинге были представлены физические свидетельства этой помощи — приобретенная на средства компании техника, которая вскоре отправится на фронт: грузовой автомобиль Daewoo Novus, пикапы Mitsubishi L200, квадроциклы, квадрокоптеры Mavic 3Т, 155-мм артиллерийские снаряды, 122-мм реактивные снаряды, 120 мм минометы М-75.

Компании часто помогают Силам обороны Украины за счет собственных интересов и потребностей бизнеса в развитии – руководство ГУР МО Украины это хорошо понимает.

Мы благодарны международным инвесторам и, в частности, бенефициару группы компаний BROCARD Филиппу Бенассену за весомый вклад в укрепление обороноспособности нашего государства и противостояние агрессору – отметил Евгений Ерин.

Именно такая ответственность бизнеса способствует нашей прочности, способности бороться с врагом и держать суверенитет Украины - добавил Ерин.

В апреле 2024 года сотрудничество с группой компаний BROCARD высоко оценил Кирилл Буданов, о чем свидетельствуют переданные компании благодарности за высокую государственную и гражданскую позицию, весомый материальный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства и противостояние агрессору.

Оксана Гут, директор ООО "Эгзагон", сообщила о том, что до конца 2024 года группа BROCARD планирует предоставить Силам обороны Украины еще 100–120 млн грн и передала символический сертификат на 100 млн грн представителям военной разведки Украины.

В своем выступлении Оксана Гут также отметила, что вклад ответственного бизнеса в будущее Украины не ограничивается финансовой помощью войску, ведь бизнес системно работает на экономику страны, а потому и ее боеспособность – отметила Оксана Гут.

Так, сумма налогов, уплаченных в 2024 году, составит 800 млн грн. Штат сотрудников, сохраненных во время полномасштабной войны, составляет 1 500 человек, и все они получают официальную конкурентную заработную плату - добавила Гут.

Представители ГУР МО Украины заверили, что будут прилагать максимум усилий по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для работы бизнеса. Руководство военной разведки Украины планирует занять проактивную позицию в поддержке ответственных компаний, понимая, как много зависит от их возможности работать и продолжать поддерживать Силы обороны Украины.