ГУР высоко оценили помощь армии со стороны BROCARD
Киев • УНН
ГУР МО Украины поблагодарил BROCARD за помощь армии на сумму более 215 млн грн за 2,5 года войны. Компания планирует предоставить еще 100-120 млн грн до конца 2024 года.
12 августа 2024 г. прошел брифинг руководства ГУР МО Украины на тему поддержки обороноспособности Украины со стороны украинского и иностранного бизнеса. По приглашению организаторов в брифинге приняли участие руководители группы компаний BROCARD, передает УНН.
Представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин выразил искреннюю благодарность ответственным компаниям за помощь в поддержке обороноспособности Украины.
Наша обороноспособность базируется на двух ключевых принципах: героической работе сил обороны Украины и спецподразделений и системной помощи от граждан и юридических лиц. Мы высоко ценим помощь гражданского сектора. И ценно, что к этому приобщаются ответственные бизнесы
Сумма помощи Силам обороны Украины от группы компаний BROCARD за 2,5 года полномасштабного вторжения составила более 215 млн грн. На брифинге были представлены физические свидетельства этой помощи — приобретенная на средства компании техника, которая вскоре отправится на фронт: грузовой автомобиль Daewoo Novus, пикапы Mitsubishi L200, квадроциклы, квадрокоптеры Mavic 3Т, 155-мм артиллерийские снаряды, 122-мм реактивные снаряды, 120 мм минометы М-75.
Компании часто помогают Силам обороны Украины за счет собственных интересов и потребностей бизнеса в развитии – руководство ГУР МО Украины это хорошо понимает.
Мы благодарны международным инвесторам и, в частности, бенефициару группы компаний BROCARD Филиппу Бенассену за весомый вклад в укрепление обороноспособности нашего государства и противостояние агрессору
Именно такая ответственность бизнеса способствует нашей прочности, способности бороться с врагом и держать суверенитет Украины
В апреле 2024 года сотрудничество с группой компаний BROCARD высоко оценил Кирилл Буданов, о чем свидетельствуют переданные компании благодарности за высокую государственную и гражданскую позицию, весомый материальный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства и противостояние агрессору.
Оксана Гут, директор ООО "Эгзагон", сообщила о том, что до конца 2024 года группа BROCARD планирует предоставить Силам обороны Украины еще 100–120 млн грн и передала символический сертификат на 100 млн грн представителям военной разведки Украины.
В своем выступлении Оксана Гут также отметила, что вклад ответственного бизнеса в будущее Украины не ограничивается финансовой помощью войску, ведь бизнес системно работает на экономику страны, а потому и ее боеспособность
Так, сумма налогов, уплаченных в 2024 году, составит 800 млн грн. Штат сотрудников, сохраненных во время полномасштабной войны, составляет 1 500 человек, и все они получают официальную конкурентную заработную плату
Представители ГУР МО Украины заверили, что будут прилагать максимум усилий по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для работы бизнеса. Руководство военной разведки Украины планирует занять проактивную позицию в поддержке ответственных компаний, понимая, как много зависит от их возможности работать и продолжать поддерживать Силы обороны Украины.