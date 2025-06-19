ГУР разоблачило новую группу российских спортсменов-пропагандистов: кто в списке

ГУР МО Украины и Министерство молодежи и спорта обнародовали имена очередных российских спортсменов, которые принимают участие в пропаганде войны против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

Детали

По данным ГУР, на портале War&Sanctions опубликован новый перечень спортсменов, тренеров и функционеров из рф, которые имеют связи с кремлевским режимом и одновременно остаются частью международного спортивного сообщества.

Список спортсменов, разоблаченных ГУР МО Украины и Минмолодежспортом как участников пророссийской пропаганды:

1. Яна Егорян:

Фехтовальщица;

Лейтенант вооруженных сил рф;

Вице-президент федерации фехтования московской области;

Выступает за ЦСКА (подчиненный минобороны рф);

Амбассадор движения "Здоровое Отечество", которое действует также на временно оккупированных территориях Украины.

2. Алина Загитова:

Фигуристка;

Корреспондент и ведущая "первого канала";

Амбассадор нефтяной компании "Татнефть";

Участница голосования за изменения в конституцию рф;

Посещала оккупированный Крым;

В 2024 году публично поддержала выдвижение путина.

3. Климент Колесников:

Пловец;

Старший инструктор по физической подготовке и спорту в структурах нацгвардии рф;

Имеет воинское звание.

4. Евгений Байдусов:

Борец греко-римского стиля;

Участник Игр СНГ (2023) и Чемпионата Европы (2025, Албания);

Член сборной рф;

Использовал Z-символику;

Посещал оккупированный Крым;

Называл Крым частью россии.

5. Арам Григорян:

Дзюдоист;

Член сборной рф;

Представитель клуба "динамо" (связан с МВД и ФСБ рф);

Участник сбора средств на нужды вооруженных формирований рф.

6. Илья Буров:

Фристайлист;

Член олимпийской сборной рф;

Рядовой спортивной роты ЦСКА г. Севастополь;

Инструктор, подчиненный минобороны рф;

Демонстрирует пророссийскую символику;

Публично поддерживает риторику рф о "борьбе с нацизмом";

Призывал "защищать русскоязычное население".

Каждый из них остается частью международной спортивной системы – несмотря на прямые связи с вооруженными формированиями агрессора и участие в пропагандистских кампаниях – подчеркнули в ГУР. – подчеркнули в ГУР.

Мы призываем к решительным действиям: полному отстранению спортсменов страны-агрессора от международных соревнований (включая нейтральный статус), исключению из международных федераций и прекращению любого сотрудничества с представителями россии – обратились Украинская разведка и Минмолодежспорта к международным организациям.

Справка

War&Sanctions – это открытый портал, созданный ГУР МО Украины, который публикует информацию о лицах и структурах, связанных с российской агрессией, в том числе из сферы спорта, культуры, бизнеса и политики.

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