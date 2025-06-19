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ГУР разоблачило новую группу российских спортсменов-пропагандистов: кто в списке

Киев • УНН

 • 410 просмотра

ГУР України та Мінмолодьспорту України оприлюднили список російських спортсменів, які беруть участь у пропаганді війни проти України. Вони пов'язані з кремлівським режимом та продовжують брати участь у міжнародних змаганнях.

ГУР разоблачило новую группу российских спортсменов-пропагандистов: кто в списке

ГУР МО Украины и Министерство молодежи и спорта обнародовали имена очередных российских спортсменов, которые принимают участие в пропаганде войны против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

Детали

По данным ГУР, на портале War&Sanctions опубликован новый перечень спортсменов, тренеров и функционеров из рф, которые имеют связи с кремлевским режимом и одновременно остаются частью международного спортивного сообщества.

Список спортсменов, разоблаченных ГУР МО Украины и Минмолодежспортом как участников пророссийской пропаганды:

1. Яна Егорян:

  • Фехтовальщица;
    • Лейтенант вооруженных сил рф;
      • Вице-президент федерации фехтования московской области;
        • Выступает за ЦСКА (подчиненный минобороны рф);
          • Амбассадор движения "Здоровое Отечество", которое действует также на временно оккупированных территориях Украины.

            2. Алина Загитова:

            • Фигуристка;
              • Корреспондент и ведущая "первого канала";
                • Амбассадор нефтяной компании "Татнефть";
                  • Участница голосования за изменения в конституцию рф;
                    • Посещала оккупированный Крым;
                      • В 2024 году публично поддержала выдвижение путина.

                        3. Климент Колесников:

                        • Пловец;
                          • Старший инструктор по физической подготовке и спорту в структурах нацгвардии рф;
                            • Имеет воинское звание.

                              4. Евгений Байдусов:

                              • Борец греко-римского стиля;
                                • Участник Игр СНГ (2023) и Чемпионата Европы (2025, Албания);
                                  • Член сборной рф;
                                    • Использовал Z-символику;
                                      • Посещал оккупированный Крым;
                                        • Называл Крым частью россии.

                                          5. Арам Григорян:

                                          • Дзюдоист;
                                            • Член сборной рф;
                                              • Представитель клуба "динамо" (связан с МВД и ФСБ рф);
                                                • Участник сбора средств на нужды вооруженных формирований рф.

                                                  6. Илья Буров:

                                                  • Фристайлист;
                                                    • Член олимпийской сборной рф;
                                                      • Рядовой спортивной роты ЦСКА г. Севастополь;
                                                        • Инструктор, подчиненный минобороны рф;
                                                          • Демонстрирует пророссийскую символику;
                                                            • Публично поддерживает риторику рф о "борьбе с нацизмом";
                                                              • Призывал "защищать русскоязычное население".

                                                                Каждый из них остается частью международной спортивной системы – несмотря на прямые связи с вооруженными формированиями агрессора и участие в пропагандистских кампаниях – подчеркнули в ГУР.

                                                                – подчеркнули в ГУР.

                                                                Мы призываем к решительным действиям: полному отстранению спортсменов страны-агрессора от международных соревнований (включая нейтральный статус), исключению из международных федераций и прекращению любого сотрудничества с представителями россии

                                                                – обратились Украинская разведка и Минмолодежспорта к международным организациям.

                                                                Справка

                                                                War&Sanctions – это открытый портал, созданный ГУР МО Украины, который публикует информацию о лицах и структурах, связанных с российской агрессией, в том числе из сферы спорта, культуры, бизнеса и политики.

                                                                Представители санного спорта РФ отстранены от соревнований Олимпиады-202618.06.25, 17:30 • 2540 просмотров

                                                                Андрей Кулик

                                                                Андрей Кулик

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