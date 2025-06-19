ГУР разоблачило новую группу российских спортсменов-пропагандистов: кто в списке
Киев • УНН
ГУР України та Мінмолодьспорту України оприлюднили список російських спортсменів, які беруть участь у пропаганді війни проти України. Вони пов'язані з кремлівським режимом та продовжують брати участь у міжнародних змаганнях.
ГУР МО Украины и Министерство молодежи и спорта обнародовали имена очередных российских спортсменов, которые принимают участие в пропаганде войны против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
Детали
По данным ГУР, на портале War&Sanctions опубликован новый перечень спортсменов, тренеров и функционеров из рф, которые имеют связи с кремлевским режимом и одновременно остаются частью международного спортивного сообщества.
Список спортсменов, разоблаченных ГУР МО Украины и Минмолодежспортом как участников пророссийской пропаганды:
1. Яна Егорян:
- Фехтовальщица;
- Лейтенант вооруженных сил рф;
- Вице-президент федерации фехтования московской
области;
- Выступает за ЦСКА (подчиненный минобороны рф);
- Амбассадор движения "Здоровое Отечество",
которое действует также на временно оккупированных территориях Украины.
2. Алина Загитова:
- Фигуристка;
- Корреспондент и ведущая "первого канала";
- Амбассадор нефтяной компании "Татнефть";
- Участница голосования за изменения в конституцию рф;
- Посещала оккупированный Крым;
- В 2024 году публично поддержала выдвижение путина.
3. Климент Колесников:
- Пловец;
- Старший инструктор по физической подготовке и спорту в
структурах нацгвардии рф;
- Имеет воинское звание.
4. Евгений Байдусов:
- Борец греко-римского стиля;
- Участник Игр СНГ (2023) и Чемпионата Европы (2025,
Албания);
- Член сборной рф;
- Использовал Z-символику;
- Посещал оккупированный Крым;
- Называл Крым частью россии.
5. Арам Григорян:
- Дзюдоист;
- Член сборной рф;
- Представитель клуба "динамо" (связан с
МВД и ФСБ рф);
- Участник сбора средств на нужды вооруженных формирований
рф.
6. Илья Буров:
- Фристайлист;
- Член олимпийской сборной рф;
- Рядовой спортивной роты ЦСКА г. Севастополь;
- Инструктор, подчиненный минобороны рф;
- Демонстрирует пророссийскую символику;
- Публично поддерживает риторику рф о "борьбе с
нацизмом";
- Призывал "защищать русскоязычное
население".
Каждый из них остается частью международной спортивной системы – несмотря на прямые связи с вооруженными формированиями агрессора и участие в пропагандистских кампаниях – подчеркнули в ГУР.
Мы призываем к решительным действиям: полному отстранению спортсменов страны-агрессора от международных соревнований (включая нейтральный статус), исключению из международных федераций и прекращению любого сотрудничества с представителями россии
Справка
War&Sanctions – это открытый портал, созданный ГУР МО Украины, который публикует информацию о лицах и структурах, связанных с российской агрессией, в том числе из сферы спорта, культуры, бизнеса и политики.
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