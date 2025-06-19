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У ГУР викрили нову групу російських спортсменів-пропагандистів: хто у списку

Київ • УНН

 • 826 перегляди

ГУР України та Мінмолодьспорту оприлюднили список російських спортсменів, які беруть участь у пропаганді війни проти України. Вони пов'язані з кремлівським режимом та продовжують брати участь у міжнародних змаганнях.

У ГУР викрили нову групу російських спортсменів-пропагандистів: хто у списку

ГУР МО України та Міністерство молоді та спорту оприлюднили імена чергових російських спортсменів, які беруть участь у пропаганді війни проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

Деталі

За даними ГУР, на порталі War&Sanctions опубліковано новий перелік спортсменів, тренерів і функціонерів з рф, які мають зв’язки з кремлівським режимом і водночас залишаються частиною міжнародного спортивного середовища.

Список спортсменів, викритих ГУР МО України та Мінмолодьспортом як учасників проросійської пропаганди:

1. яна єгорян:

  • Фехтувальниця;
    • Лейтенант збройних сил рф;
      • Віцепрезидентка федерації фехтування московської області;
        • Виступає за ЦСКА (підпорядкований міноборони рф);
          • Амбасадорка руху "Здоровоє отєчество", який діє також на тимчасово окупованих територіях України.

            2. аліна загітова:

            • Фігуристка;
              • Кореспондентка та ведуча "першого каналу";
                • Амбасадорка нафтової компанії "татнєфть";
                  • Учасниця голосування за зміни до конституції рф;
                    • Відвідувала окупований Крим;
                      • У 2024 році публічно підтримала висунення путіна.

                        3. клімєнт колєсніков:

                        • Плавець;
                          • Старший інструктор з фізичної підготовки та спорту в структурах нацгвардії рф;
                            • Має військове звання.

                              4. євгеній байдусов:

                              • Борeць греко-римського стилю;
                                • Учасник Ігор СНД (2023) та Чемпіонату Європи (2025, Албанія);
                                  • Член збірної рф;
                                    • Використовував Z-символіку;
                                      • Відвідував окупований Крим;
                                        • Називав Крим частиною росії.

                                          5. арам грігорян:

                                          • Дзюдоїст;
                                            • Член збірної рф;
                                              • Представник клубу "динамо" (пов’язаний з МВС та ФСБ рф);
                                                • Учасник збору коштів на потреби збройних формувань рф.

                                                  6. ілля буров:

                                                  • Фристайліст;
                                                    • Член олімпійської збірної рф;
                                                      • Рядовий спортивної роти ЦСКА м. Севастополь;
                                                        • Інструктор, підпорядкований міноборони рф;
                                                          • Демонструє проросійську символіку;
                                                            • Публічно підтримує риторику рф щодо "боротьби з нацизмом";
                                                              • Закликав "захищати російськомовне населення".

                                                                Кожен із них залишається частиною міжнародної спортивної системи – попри прямі зв’язки зі збройними формуваннями агресора та участь у пропагандистських кампаніях – підкреслили в ГУР.

                                                                – підкреслили в ГУР.

                                                                Ми закликаємо до рішучих дій: повного усунення спортсменів країни-агресора від міжнародних змагань (включно з нейтральним статусом), виключення з міжнародних федерацій і припинення будь-якої співпраці з представниками росії

                                                                – звернулися Українська розвідка та Мінмолодьспорту до міжнародних організацій.

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                                                                War&Sanctions – це відкритий портал, створений ГУР МО України, який публікує інформацію про осіб і структури, пов’язані з російською агресією, у тому числі зі сфери спорту, культури, бізнесу та політики.

                                                                Представників санного спорту рф відсторонено від змагань Олімпіади-202618.06.25, 17:30 • 2554 перегляди

                                                                Андрій Кулик

                                                                Андрій Кулик

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