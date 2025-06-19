У ГУР викрили нову групу російських спортсменів-пропагандистів: хто у списку

ГУР МО України та Міністерство молоді та спорту оприлюднили імена чергових російських спортсменів, які беруть участь у пропаганді війни проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

Деталі

За даними ГУР, на порталі War&Sanctions опубліковано новий перелік спортсменів, тренерів і функціонерів з рф, які мають зв’язки з кремлівським режимом і водночас залишаються частиною міжнародного спортивного середовища.

Список спортсменів, викритих ГУР МО України та Мінмолодьспортом як учасників проросійської пропаганди:

1. яна єгорян:

Фехтувальниця;

Лейтенант збройних сил рф;

Віцепрезидентка федерації фехтування московської області;

Виступає за ЦСКА (підпорядкований міноборони рф);

Амбасадорка руху "Здоровоє отєчество", який діє також на тимчасово окупованих територіях України.

2. аліна загітова:

Фігуристка;

Кореспондентка та ведуча "першого каналу";

Амбасадорка нафтової компанії "татнєфть";

Учасниця голосування за зміни до конституції рф;

Відвідувала окупований Крим;

У 2024 році публічно підтримала висунення путіна.

3. клімєнт колєсніков:

Плавець;

Старший інструктор з фізичної підготовки та спорту в структурах нацгвардії рф;

Має військове звання.

4. євгеній байдусов:

Борeць греко-римського стилю;

Учасник Ігор СНД (2023) та Чемпіонату Європи (2025, Албанія);

Член збірної рф;

Використовував Z-символіку;

Відвідував окупований Крим;

Називав Крим частиною росії.

5. арам грігорян:

Дзюдоїст;

Член збірної рф;

Представник клубу "динамо" (пов’язаний з МВС та ФСБ рф);

Учасник збору коштів на потреби збройних формувань рф.

6. ілля буров:

Фристайліст;

Член олімпійської збірної рф;

Рядовий спортивної роти ЦСКА м. Севастополь;

Інструктор, підпорядкований міноборони рф;

Демонструє проросійську символіку;

Публічно підтримує риторику рф щодо "боротьби з нацизмом";

Закликав "захищати російськомовне населення".

Кожен із них залишається частиною міжнародної спортивної системи – попри прямі зв’язки зі збройними формуваннями агресора та участь у пропагандистських кампаніях – підкреслили в ГУР. – підкреслили в ГУР.

Ми закликаємо до рішучих дій: повного усунення спортсменів країни-агресора від міжнародних змагань (включно з нейтральним статусом), виключення з міжнародних федерацій і припинення будь-якої співпраці з представниками росії – звернулися Українська розвідка та Мінмолодьспорту до міжнародних організацій.

Довідка

War&Sanctions – це відкритий портал, створений ГУР МО України, який публікує інформацію про осіб і структури, пов’язані з російською агресією, у тому числі зі сфери спорту, культури, бізнесу та політики.

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