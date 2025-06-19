У ГУР викрили нову групу російських спортсменів-пропагандистів: хто у списку
Київ • УНН
ГУР України та Мінмолодьспорту оприлюднили список російських спортсменів, які беруть участь у пропаганді війни проти України. Вони пов'язані з кремлівським режимом та продовжують брати участь у міжнародних змаганнях.
ГУР МО України та Міністерство молоді та спорту оприлюднили імена чергових російських спортсменів, які беруть участь у пропаганді війни проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.
Деталі
За даними ГУР, на порталі War&Sanctions опубліковано новий перелік спортсменів, тренерів і функціонерів з рф, які мають зв’язки з кремлівським режимом і водночас залишаються частиною міжнародного спортивного середовища.
Список спортсменів, викритих ГУР МО України та Мінмолодьспортом як учасників проросійської пропаганди:
1. яна єгорян:
- Фехтувальниця;
- Лейтенант збройних сил рф;
- Віцепрезидентка федерації фехтування московської
області;
- Виступає за ЦСКА (підпорядкований міноборони рф);
- Амбасадорка руху "Здоровоє отєчество",
який діє також на тимчасово окупованих територіях України.
2. аліна загітова:
- Фігуристка;
- Кореспондентка та ведуча "першого каналу";
- Амбасадорка нафтової компанії "татнєфть";
- Учасниця голосування за зміни до конституції рф;
- Відвідувала окупований Крим;
- У 2024 році публічно підтримала висунення путіна.
3. клімєнт колєсніков:
- Плавець;
- Старший інструктор з фізичної підготовки та спорту в
структурах нацгвардії рф;
- Має військове звання.
4. євгеній байдусов:
- Борeць греко-римського стилю;
- Учасник Ігор СНД (2023) та Чемпіонату Європи (2025,
Албанія);
- Член збірної рф;
- Використовував Z-символіку;
- Відвідував окупований Крим;
- Називав Крим частиною росії.
5. арам грігорян:
- Дзюдоїст;
- Член збірної рф;
- Представник клубу "динамо" (пов’язаний з
МВС та ФСБ рф);
- Учасник збору коштів на потреби збройних формувань
рф.
6. ілля буров:
- Фристайліст;
- Член олімпійської збірної рф;
- Рядовий спортивної роти ЦСКА м. Севастополь;
- Інструктор, підпорядкований міноборони рф;
- Демонструє проросійську символіку;
- Публічно підтримує риторику рф щодо "боротьби з
нацизмом";
- Закликав "захищати російськомовне
населення".
Кожен із них залишається частиною міжнародної спортивної системи – попри прямі зв’язки зі збройними формуваннями агресора та участь у пропагандистських кампаніях – підкреслили в ГУР.
Ми закликаємо до рішучих дій: повного усунення спортсменів країни-агресора від міжнародних змагань (включно з нейтральним статусом), виключення з міжнародних федерацій і припинення будь-якої співпраці з представниками росії
Довідка
War&Sanctions – це відкритий портал, створений ГУР МО України, який публікує інформацію про осіб і структури, пов’язані з російською агресією, у тому числі зі сфери спорту, культури, бізнесу та політики.
Представників санного спорту рф відсторонено від змагань Олімпіади-202618.06.25, 17:30 • 2554 перегляди