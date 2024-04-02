Гуменюк: сбор БПЛА у россиян происходит постоянно, дальше атаки будут усиливаться

Враг продолжает производство дронов на постоянной основе и будет усиливать атаки БПЛА. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Детали

Сбор (БПЛА - ред.) происходит у них постоянно. Производство у них есть, они даже кичатся тем, что они делают это на собственной территории, маркируя дроны, обломки которых мы находим, с характерными буквами русского алфавита - заявила Гуменюк.

По ее словам, враг накапливает дроны системно. И то, что дроновые атаки, которые Украина наблюдает в последние ночи, менее массированные, может свидетельствовать о необходимости переориентации, перераспределения полученного имущества и подтягивания ресурса.

И дальше атаки будут усиливаться. Мы понимаем, они будут достаточно регулярными, фактически каждую ночь враг атакует - подчеркнула Гуменюк.

Начальница пресс-центра также рассказала, что в ночь на 2 апреля россияне также осуществили атаку дронами на Днепропетровскую и Кировоградскую области.

"Здесь три дрона нам удалось уничтожить в нашей зоне ответственности на юге Днепропетровской области. К сожалению, есть поражение объекта критической инфраструктуры в Кировоградской области, но, к счастью, люди не пострадали.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что для ударов по Украине использует ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shaheed 136", части и обломки которых имеют маркировку серии "Ы" - переходная версия оружия, которая, вероятно, собрана уже на территории россии.

По его словам, в этих беспилотниках были обнаружены компоненты иностранного производства, а на внутренней части корпуса БПЛА россияне начали оставлять подписи.

"Инновацией" россиян стали подписи на элементах "Shaheed 136". В буквальном смысле можем считать, что это своеобразный отчет ответственного лица за подготовку сборки определенной части дрона. "Упаковщики" оставляют свои "автографы" на внутренней части корпуса беспилотника. Искренне надеемся, что такая "современная" технология в конце концов поможет быстрее идентифицировать и привлечь российских преступников к ответственности", - отметил Александр Рувин.