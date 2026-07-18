Фото: Служба внешней разведки Украины

За год стоимость грузоперевозок в россии выросла почти на треть, 28,8%, причем самый мощный скачок произошел совсем недавно. Только за последние полтора месяца тарифы подскочили еще на 17,5%. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Грузоперевозки в рф дорожают бешеными темпами. За год стоимость перевозок выросла почти на треть, 28,8%, причем самый мощный скачок произошел совсем недавно: только за последние полтора месяца тарифы подскочили еще на 17,5%.

Главная причина этого ценового взрыва совершенно очевидна. Водители часами простаивают в очередях на автозаправках, а часть перевозчиков вообще отказывается от рейсов из-за нехватки топлива или страха, что выполнить заказ просто не удастся и рейс уйдет в минус - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подорожание зафиксировали на всех ста направлениях, которые считаются самыми популярными в рф, а на отдельных маршрутах ставки за год взлетели сразу на 150%. Часть перевозчиков уже отказывается от дальних магистральных рейсов, переходя на внутрирегиональные перевозки, где риск остаться без топлива ниже. По оценкам специалистов, до 20% грузовых автомобилей в стране сейчас просто простаивают.

Перевозчики подчеркивают, что многочасовые очереди на заправках напрямую увеличивают время в пути. Чтобы перевезти тот же объем груза, теперь нужно больше и времени, и техники, а это лишь разгоняет тарифы еще сильнее.

Рынок фактически перешел в режим ультракороткого планирования: в условиях постоянных топливных рисков перевозчики вынуждены пересматривать ставки буквально каждые несколько недель, не имея возможности просчитать экономику рейсов заранее. Топливный кризис, который кремль пытается преуменьшить, все очевиднее превращается в структурную проблему всей логистической системы страны - добавили в СВРУ.

Напомним

Служба внешней разведки Украины сообщила, что доставка импортных товаров в рф подорожала на 20% из-за топливного кризиса.