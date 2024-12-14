Графики отключений и импорт из 5 стран: что происходит в энергосистеме после массированной атаки рф
Киев • УНН
После ракетно-дроновой атаки рф 13 декабря в Украине действуют графики отключений света. Запланирован импорт 15 898 МВт*ч электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.
Энергетики работают над ликвидацией последствий очередной массированной атаки рф на энергетику и восстановлением стабильного энергоснабжения, сегодня действуют графики отключений света, импорт электроэнергии запланирован из 5 соседних стран, сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.
Детали
13 декабря россия осуществила очередную массированную ракетно-дронную атаку на украинскую энергетическую систему. "Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением стабильного энергоснабжения", - отметили в Минэнерго.
"Вследствие обстрелов сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений", - указали в Минэнерго.
И призвали всех потребителей рационально использовать электроэнергию. Бережливое потребление, как указано, помогает снизить нагрузку на систему.
За прошедшие сутки энергетики, как указано, восстановили питание для 40 156 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.10 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 15 898 МВт*ч и мощностью 1230 МВт.