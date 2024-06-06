Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российской спецслужбы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
  •  117299 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
  •  113942 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  92702 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  59544 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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5 июня 2024, 07:18  •  55621 просмотра

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4 июня 2024, 12:18  •  174426 просмотра

Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российской спецслужбы

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который шпионил за расположением украинских войск, обороняющих Волчанск в Харьковской области, предоставляя разведданные российским военным для новых попыток захвата города.

Война •   •  679 просмотра
Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российской спецслужбы

Ограничения на потребление электричества по всей Украине на фоне дефицита, в 5 областях обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго

Из-за непогоды более 100 населенных пунктов в 5 областях были обесточены, а по всей Украине с 00:00 до 24:00 действуют ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме.

Общество •   •  695 просмотра
Ограничения на потребление электричества по всей Украине на фоне дефицита, в 5 областях обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго

Пожар на НПЗ в новошахтинске ликвидировали после достижения 100 кв. м. возгорания - СМИ

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Новошахтинске, Россия, был локализован на площади 100 кв. м и позже ликвидирован, сообщений о жертвах или травмированных не поступало.

Новости Мира •   •  2385 просмотра
Пожар на НПЗ в новошахтинске ликвидировали после достижения 100 кв. м. возгорания - СМИ

Смерть мужчины от эпилептического припадка после посещения ТЦК на Житомирщине: правоохранители открыли производство

Мужчина умер от эпилептического приступа на следующий день после посещения РТЦК и СП Житомирской области, правоохранители открыли уголовное производство по факту его смерти.

Криминал и ЧП •   •  2905 просмотра
Смерть мужчины от эпилептического припадка после посещения ТЦК на Житомирщине: правоохранители открыли производство

"Еще минус один вражеский корабль": в ГУР сообщили об уничтожении судна врага в акватории Черного моря

Минувшей ночью украинские военные уничтожили еще один вражеский корабль в Черном море.

Война •   •  13122 просмотра
"Еще минус один вражеский корабль": в ГУР сообщили об уничтожении судна врага в акватории Черного моря

россияне вывели на внешний рейд новороссийска два больших десантных корабля - Плетенчук

руссияне вывели два больших десантных корабля на внешний рейд новороссийска, возможно, осуществляющие переход между базами из-за нехватки места.

Война •   •  11989 просмотра
россияне вывели на внешний рейд новороссийска два больших десантных корабля - Плетенчук

россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук

россияне не в состоянии защитить Крымский мост с моря из-за нехватки кораблей, поэтому они используют старые баржи.

Война •   •  11263 просмотра
россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук

Враг усилил обстрелы Донецкой области: за сутки четверо погибших и 14 раненых, среди которых-трехлетний мальчик

Четверо мирных жителей погибли и 14 получили ранения, в том числе трехлетний мальчик, в результате обстрела российскими войсками 12 населенных пунктов в Донецкой области.

Война •   •  10267 просмотра
Враг усилил обстрелы Донецкой области: за сутки четверо погибших и 14 раненых, среди которых-трехлетний мальчик

Разрушительные торнадо обрушились на Мэриленд в США: появилось видео с дрона

Несколько торнадо пронеслись в Мэриленде в среду, причинив значительный ущерб домам и травмировав человека в районе Монтгомери.

Новости Мира •   •  8191 просмотра
Разрушительные торнадо обрушились на Мэриленд в США: появилось видео с дрона

россияне ночью ударили по Херсону: горел недействующий строительный гипермаркет

Российские войска атаковали Херсон ночью, вызвав пожары в жилых домах, хозяйственных постройках, автомобилях и недействующем строительном гипермаркете.

Война •   •  9429 просмотра
россияне ночью ударили по Херсону: горел недействующий строительный гипермаркет