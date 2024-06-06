Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российской спецслужбы

Служба безопасности задержала информатора рф, который шпионил за локациями украинских войск, обороняющих Волчанск. Приспешник агрессора отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, которые с воздуха прикрывают сухопутные подразделения Сил обороны. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что врага интересовали боевые позиции украинской аэроразведки и тяжелой артиллерии, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Разведданные нужны были рашистам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения на Харьковском направлении.

Для выполнения вражеского задания Информатор обходил территорию Волчанска и прилегающих поселков, где фиксировал геолокации украинских защитников.В то же время фигурант "в темную" выспрашивал нужную ему информацию у местных жителей во время разговоров на бытовые темы. Затем он по телефону докладывал полученные сведения российской спецслужбе.

СБУ поэтапно документировала преступные действия фигуранта, провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских войск, а на завершающем этапе задержала его в собственном доме.

По данным контрразведки Службы безопасности, задержанным является идейный сторонник рашизма, которого в 2023 году дистанционно завербовала военная разведка рф. К активной разведывательно-подрывной деятельности он присоединился во время повторного вражеского наступления на Харьковщину, - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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