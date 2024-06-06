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Готував захоплення Вовчанська на Харківщині: затримано інформатора російської спецслужби

Готував захоплення Вовчанська на Харківщині: затримано інформатора російської спецслужби

Київ • УНН

 • 20972 перегляди

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який шпигував за розташуванням українських військ, що обороняють Вовчанськ в Харківській області, надаючи розвіддані російським військовим для нових спроб захоплення міста.

Служба безпеки затримала інформатора рф, який шпигував за локаціями українських військ, що обороняють Вовчанськ. Поплічник агресора відстежував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ворога цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Розвіддані потрібні були рашистам для нових спроб захоплення міста та подальшого просування на Харківському напрямку.

Для виконання ворожого завдання інформатор обходив територію Вовчанська та прилеглих селищ, де фіксував геолокації українських оборонців.Водночас фігурант "в темну" випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми. Потім він телефоном доповідав отримані відомості російській спецслужбі.

СБУ поетапно документувала злочинні дії фігуранта, провела комплексні заходи для убезпечення українських військ, а на завершальному етапі затримала його у власному помешканні.

За даними контррозвідки Служби безпеки, затриманим є ідейний прихильник рашизму, якого у 2023 році дистанційно завербувала воєнна розвідка рф. До активної розвідувально-підривної діяльності він долучився під час повторного ворожого наступу на Харківщину,

- йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Знущання з українськими полоненими на Харківському напрямку: прокуратура розпочала розслідування 03.06.24, 10:58 • 26599 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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