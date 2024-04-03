Государственную ипотеку в этом году взяли около 2300 семей, треть из них - под 7%

Украинцы с начала года взяли почти 2300 ипотечных кредитов на квартиры и 50 на частные дома на почти 4 миллиарда гривен по государственной программе "єОселя", причем каждый четвертый кредит - на жилье первой продажи, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

С начала этого года украинцы взяли кредиты по программе "єОселя" на почти 4 млрд грн. 2 300 украинских семей приобретут квартиры, 50 семей - частные дома. Треть из них взяли кредиты по условиям массовой ипотеки - под 7%, что является доступной для всех украинцев, которые не имеют собственного жилья или нуждаются в улучшении жилищных условий. Каждый четвертый из тех, кто получил кредит с начала этого года, приобрел жилье так называемой первой продажи - готового или строящегося. Это положительно влияет на сферу жилищного строительства и смежных отраслей, стимулируя их развитие - сказала замминистра экономики Украины Надежда Бегун.

Детали

Как указано, общая сумма выданных ипотечных кредитов за 2024 год - почти 4 млрд грн. С начала действия программы кредиты уже получили 8670 семей на 13,3 млрд грн.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 234 кредита на 388 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 110 военнослужащих и силовиков, 16 педагогов, 23 медика и 10 ученых;

кредиты под 7% получили 61 украинец без собственного жилья, 4 ВПЛ и 10 ветеранов.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (160 кредитов) и у застройщика (56). Также 18 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в доме, который строится.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области - 62;

города Киева - 39;

Львовской области - 21;

Одесской области - 17;

Ивано-Франковской области - 16.

Дополнение

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, которые не имеют в собственности жилья или хотят улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий - участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан - ставка ипотеки составляет 7%.

Программа "єОселя" начала свою работу в октябре 2022 года. Реализуют программу Минэкономики совместно с Минцифры и ЧАО "Укрфинжитло". Банками-партнерами еОсели являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр.