Государственную ипотеку в этом году взяли около 2300 семей, треть из них - под 7%

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  4352 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  51251 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  60386 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  71517 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  103544 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  100617 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  102846 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128297 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128771 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123849 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Еще семеро детей выехали с временно оккупированных территорий - Лубинец

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  187220 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  193816 просмотра
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  229310 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  500182 просмотра

Государственную ипотеку в этом году взяли около 2300 семей, треть из них - под 7%

С начала 2024 года украинцы взяли почти 2300 кредитов на квартиры и 50 на частные дома на общую сумму почти 4 миллиарда гривен по программе "єОселя".

Общество •   •  8038 просмотра
Государственную ипотеку в этом году взяли около 2300 семей, треть из них - под 7%

Греция согласовала закупку 35 вертолетов Blackhawk у США

Греция одобрила закупку 35 вертолетов UH-60M Blackhawk у Lockheed Martin Corp. за 1,15 миллиарда евро в рамках плана модернизации своих вооруженных сил.

Новости Мира •   •  6731 просмотра
Греция согласовала закупку 35 вертолетов Blackhawk у США

Еще семеро детей выехали с временно оккупированных территорий - Лубинец

Еще семеро детей и их семьи вернулись из оккупированных Россией территорий Запорожской и Херсонской областей на подконтрольную Украине территорию.

Общество •   •  8340 просмотра
Еще семеро детей выехали с временно оккупированных территорий - Лубинец

Союзники рф призывают ЕС не конфисковывать российские активы для Украины

Страны, симпатизирующие россии, в частном порядке призывают ЕС не конфисковывать замороженные российские государственные активы на сумму более 200 миллиардов евро для помощи в восстановлении Украины, опасаясь, что это может создать прецедент для конфискации их собственных активов.

Война •   •  12229 просмотра
Союзники рф призывают ЕС не конфисковывать российские активы для Украины

За последние сутки в Украине зафиксировано 454 пожара в природных экосистемах - ГСЧС

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 454 пожара в природных экосистемах на общей площади более 342 га, в результате чего общее количество пожаров с начала года составило 8 590.

Криминал и ЧП •   •  7969 просмотра
За последние сутки в Украине зафиксировано 454 пожара в природных экосистемах - ГСЧС

Вооруженные силы Израиля: авиаудар, в результате которого погибли гуманитарные работники в Газе - серьезная ошибка

Вооруженные силы Израиля заявили, что их авиаудар, в результате которого погибли семь работников гуманитарной службы в Газе, был "серьезной ошибкой".

Новости Мира •   •  7375 просмотра
Вооруженные силы Израиля: авиаудар, в результате которого погибли гуманитарные работники в Газе - серьезная ошибка

Военные защищают границы - благотворители заботятся о здоровье их детей: почему это важно для семей военных

Военные защищают границы - благотворители заботятся о здоровье их детей: почему это важно для семей военных.

Общество •   •  7673 просмотра
Военные защищают границы - благотворители заботятся о здоровье их детей: почему это важно для семей военных

СБУ разоблачила нескольких пророссийских агитаторов и хакера, который создавал фейковые "видеообращения" руководителей ВСУ

Правоохранители задержали четырех пророссийских агитаторов, публично восхвалявших путина и оправдывавших вооруженную агрессию россии. Среди них также есть хакер, создававший фейковые "видообращения руководителей ВСУ.

Война •   •  11165 просмотра
СБУ разоблачила нескольких пророссийских агитаторов и хакера, который создавал фейковые "видеообращения" руководителей ВСУ

россияне обстреляли поселок на Купянщине: ранен 69-летний мужчина

69-летний мужчина получил ранения во время обстрела россиянами села Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области, в результате чего были повреждены жилые дома и автомобиль.

Война •   •  8702 просмотра
россияне обстреляли поселок на Купянщине: ранен 69-летний мужчина

Выдавала в Купянске российские паспорта: бывшей украинской полицейской объявлено подозрение

Бывшей полицейской из Купянска Харьковской области сообщено о подозрении в государственной измене после того, как она сознательно сотрудничала с оккупантами, выдавая местным жителям российские паспорта, пока город находился под контролем рф.

Война •   •  8211 просмотра
Выдавала в Купянске российские паспорта: бывшей украинской полицейской объявлено подозрение