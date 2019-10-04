Гончарук выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Львовом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Львовом, в результате которой погибли пять человек, и заявил, что расследование аварии начато. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"Ужасная трагедия под Львовом. Пятеро погибших! Трое в тяжелом состоянии в больнице. Грузовых самолетов Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" пришлось совершить аварийную посадку. Расследование аварии начато. Мои соболезнования родным и близким", - написал Гончарук.
Напомним, авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолету 51 год.
Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. В итоге погибло пять человек.
Ранее УНН стало известно о двух предварительных версиях авиакатастрофы. В то же время, как заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавринюк, авиакатастрофа могла произойти и из-за ошибки пилота.
По факту аварии открыли уголовное производство.