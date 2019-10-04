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Гончарук висловив співчуття через авіакатастрофу під Львовом

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук висловив співчуття через авіакатастрофу під Львовом, внаслідок якої загинули п'ятеро людей, і заявив, що розслідування аварії розпочато. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

Гончарук висловив співчуття через авіакатастрофу під Львовом

"Жахлива трагедія під Львовом. П’ятеро загиблих! Троє у важкому стані в лікарні. Вантажному літаку АН-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" довелось здійснити аварійну посадку. Розслідування аварії розпочато. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Гончарук.

Нагадаємо, аварія сталася під час виконання літаком авіакомпанії "Україна Аероальянс" чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.

Всього на борту було сім членів екіпажу й один супроводжуючий вантажу. В підсумку загинуло п'ятеро людей.

Раніше УНН стало відомо про дві попередні версії авіакатастрофи. Водночас, як заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавринюк, авіакатастрофа могла статися і через помилку пілота.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.

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