Глава Совета НБУ оценил, нужно ли Украине сотрудничество с МВФ

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 23874 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105230 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 84821 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 104916 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117026 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146973 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147691 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140300 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184661 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116696 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 110251 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 122665 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

6 марта, 14:01 • 112516 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 107446 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 55912 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 107446 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 122665 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 184659 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 165671 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 191629 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 110251 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 122793 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 125461 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 130056 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 126405 просмотра
Актуальное
Глава Совета НБУ оценил, нужно ли Украине сотрудничество с МВФ

Глава Совета НБУ оценил, нужно ли Украине сотрудничество с МВФ

Киев  •  УНН

 • 8298 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что за продолжение конструктивного сотрудничества с Международным валютным фондом, и кредиты МВФ помогли бы Украине спокойнее рассчитаться с внешними долгами. Однако сотрудничество, если оно требует отказа от проактивного государственного участия в экономике, может нанести и прямой ущерб. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Очередная миссия МВФ в очередной раз поехала. А у нас уже начались ссоры-споры: как без программы с МВФ мы будем осуществлять наши реформы. Всегда задавал себе вопрос: кому нужны наши реформы - нам или МВФ, и что без программы мы их не должны делать? Конечно сотрудничество с МВФ важно, наша страна в непростом положении. Я за продолжение конструктивного сотрудничества с МВФ (говорю для тех, кто сейчас начнет выдвигать всякие шизофренические конструкции и обвинения)", - отметил Данилишин.

Он заявил, что объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 миллиарда гривен, в том числе 120,3 миллиарда гривен на погашение внешнего долга.

"Кредиты МВФ помогли бы нам спокойнее рассчитаться с внешними долгами. Однако сотрудничество, если оно требует отказа от проактивного госучастия в экономике, может нанести нам и прямой ущерб. Кстати, с 2016 года Украина получила около 7 млрд долл. США кредитов МВФ. Прямые иностранные инвестиции за 2016-й - первую половину 2019-го (если их так можно назвать) составляли 8,9 млрд долл. США. У нас и так госсектор составляет всего 13%, по мировым меркам это не так уж и много", - отметил председатель Совета НБУ.

При этом Данилишин отметил, что правильно сказал Президент Украины Владимир Зеленский - работать с МВФ необходимо, но, при этом, надо всегда помнить о своих национальных интересах.

"...МВФ по-прежнему продолжает рекомендовать почти однотипный набор правил поведения, которые им предусмотрены (приватизация, дерегулирование, снижение участия государства в экономике) для развивающихся стран", - продолжал он.

"...А как насчет госсубсидий и госзаказов технологическим инноваторам Илону Маску и Питеру Тилю? Может госорганам США также следует уйти из экономики, если они дают такие советы нам? Вот и получается, что гораздо легче давать советы другим, чем самим их соблюдать (или так - "Советы как касторка, ее лучше давать другим, чем принимать самому")", - отметил Данилишин.

Он отметил, что в МIТ (Массачусетский технологический институт, США) есть такой принцип: "Неповиновение выше покорности. Никто еще не получил Нобелевскую премию за то, что делал то, что ему говорят".

"...Мы не должны слепо следовать рекомендациям "злых самаритян", которые почему-то по-своему видят наше развитие. К сожалению, его не ощущаем мы. Мы должны опираться на правильные практики стран третьего мира, сделавших в свое время индустриальные рывки. Нам больше подходят методы, которыми руководствовались в странах северо-восточной Азии ("азиатских тигров"). Кстати, следует отметить, что это не национальные азиатские методы развития. Это методы по теории немецкого экономиста XIX века Фридриха Листа, включающие проведение промышленной политики, как необхидного и единого устойчивого образа догнать развитые страны", - отметил Данилишин.

"Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит лишь мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голода. О устойчивом экономическом развитим никакой речи быть не может", - подчеркнул глава Совета НБУ.

Напомним, миссия МВФ завершила визит в Украину 22 ноября, пообещав дискуссии следующими неделями.

Министр финансов Оксана Маркарова по итогам работы миссии МВФ, которая уехала без соглашения, заявила, что "зрады" нет", и правительство активно продвигается к согласованию программы.

Премьер Алексей Гончарук, говоря о визите миссии МВФ, указал, что переговоры с такими институтами не длятся неделю или месяц.

Миссия вела обсуждение с руководством Украины о новой трехлетней программе расширенного кредитования, которая должна заменить программу "стенд бай", размер которой составил 3,9 миллиарда долларов. Детали новой программы украинская делегация обсуждала с МВФ в Вашингтоне в прошлом месяце.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы