Зради немає: Маркарова прокоментувала підсумки візиту місії МВФ без угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Міністерстві фінансів підтвердили досягнення значного прогресу і узгодження багатьох параметрів мабутньої програми з Міжнародним валютним фондом. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, вказавши, що "зради немає", і уряд активно просувається до узгодження програми, передає УНН.
"Колеги з МВФ завершили роботу в Києві і опублікували заяву по завершенню місії. Мінфін підтверджує досягнутий значний прогрес і узгодження дуже багатьох параметрів майбутньої програми", - написала Маркарова.
Міністр зазначила, що ті, хто регулярно читає заяви, помітили, що в ній немає фрази після "але".
"Зради немає. Активно просуваємося до узгодження програми", - наголосила Маркарова.
Нагадаємо, Гончарук заявив, що робота з МВФ щодо нової програми ще продовжується.
Місія МВФ завершила візит до України, обіцяє дискусії наступними тижнями.
Місія вела обговорення з керівництвом України стосовно нової трирічної програми розширеного кредитування, яка має замінити програму "стенд бай", обсяг якої становив 3,9 мільярда доларів. Деталі нової програми українська делегація обговорювала з МВФ у Вашингтоні минулого місяця.