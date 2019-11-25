Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ

"Чергова місія МВФ в черговий раз поїхала. А у нас уже почалися сварки-суперечки: як без програми з МВФ ми будемо здійснювати наші реформи. Завжди задавав собі питання: кому потрібні наші реформи – нам чи МВФ? І що без програми ми їх не маємо робити? Звичайно співпраця з МВФ важлива, наша країна в непростому становищі. Я за продовження конструктивної співпраці з МВФ (говорю для тих, хто зараз почне висувати всякі шизофренічні конструкції і звинувачення)", - відзначив Данилишин.

Він заявив, що обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 мільярда гривень, в тому числі 120,3 мільярда гривень на погашення зовнішнього боргу.

"Кредити МВФ допомогли б нам спокійніше розрахуватися із зовнішніми боргами. Однак співпраця, якщо вона вимагає відмови від проактивної держучасті в економіці, може завдати нам і прямий збиток. До речі, з 2016 року Україна одержала біля 7 млрд дол. США кредитів МВФ. Прямі іноземні інвестиції за 2016 - першу половину 2019 року (якщо їх так можна назвати) становили 8,9 млрд дол. США. У нас і так держсектор становить всього 13%, за світовими мірками це не так вже й багато", - відзначив голова Ради НБУ.

При цьому Данилишин відзначив, що правильно сказав Президент України Володимир Зеленський - працювати з МВФ необхідно, але, при цьому, треба завжди пам'ятати про свої національні інтереси.

"... МВФ як і раніше продовжує рекомендувати майже однотипний набір правил поведінки, які ним передбачені (приватизація, дерегуляція, зниження участі держави в економіці) для країн, що розвиваються", - вів далі він.

"...А як щодо держсубсидій і держзамовлень технологічним інноваторам Ілону Маску і Пітеру Тілю? Може держорганам США також варто піти з економіки, якщо вони дають такі поради нам? Ось і виходить, що набагато легше давати поради іншим, ніж самим їх дотримуватися (або так - "Поради як касторка, її краще давати іншим, ніж приймати самому")", - відзначив Данилишин.

Він зауважив, що у МIТ (Массачусетський технологічний інститут, США) є такий принцип: "Непокора понад покірність. Ніхто ще не отримав Нобелівської премії за те, що робив те, що йому говорять".

"...Ми не повинні сліпо слідувати рекомендаціям "злих самаритян", які чомусь по своєму бачать наш розвиток. На жаль, його не відчуваємо ми. Ми повинні спиратися на правильні практики країн третього світу, які зробили свого часу індустріальні ривки. Нам більше підходять методи, якими керувалися в країнах північно-східної Азії ("азіатських тигрів"). До речі, слід зазначити, що це не національні азіатські методи розвитку. Це методи з теорії німецького економіста XIX століття Фрідріха Ліста, що включають проведення промислової політики, як необхідного і єдиного стійкого способу наздогнати розвинені країни", - відзначив Данилишин.

"Ми, українці, не зможемо без промислової політики вижити в сучасному світі, тому що вільний капіталізм, позбавлений промислової політики і великого капіталу, плодить лише дрібні незначні компанії, які допомагають лише не померти з голоду. Про сталий економічний розвиток ніякої мови бути не може", - підкреслив голова Ради НБУ.

Нагадаємо, місія МВФ завершила візит до України 22 листопада, пообіцявши дискусії наступними тижнями.

Міністр фінансів Оксана Маркарова за підсумками роботи місії МВФ, яка поїхала без угоди, заявила, що "зради немає", і уряд активно просувається до узгодження програми.

Прем'єр Олексій Гончарук, говорячи про візит місії МВФ, вказав, що переговори з такими інституціями не тривають тиждень або місяць.

Місія вела обговорення з керівництвом України стосовно нової трирічної програми розширеного кредитування, яка має замінити програму "стенд бай", обсяг якої становив 3,9 мільярда доларів. Деталі нової програми українська делегація обговорювала з МВФ у Вашингтоні минулого місяця.