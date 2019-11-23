Гончарук про візит місії МВФ: переговори з такими інституціями не тривають тиждень або місяць

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук після заяви українського уряду від його імені ще раз підбив підсумки візиту до Києва місії Міжнародного валютного фонду, яка вела з представниками керівництва України переговори щодо нової програми співпраці, вказавши, що переговори з такими інституціями не тривають тиждень або навіть місяць, а є складним та довготривалим процесом. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.