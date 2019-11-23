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Гончарук про візит місії МВФ: переговори з такими інституціями не тривають тиждень або місяць

Гончарук про візит місії МВФ: переговори з такими інституціями не тривають тиждень або місяць

Київ • УНН

 • 14708 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук після заяви українського уряду від його імені ще раз підбив підсумки візиту до Києва місії Міжнародного валютного фонду, яка вела з представниками керівництва України переговори щодо нової програми співпраці, вказавши, що переговори з такими інституціями не тривають тиждень або навіть місяць, а є складним та довготривалим процесом. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Про МВФ - зради немає! Учора місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом закінчила черговий візит в Україну. Це був тиждень насичених, предметних та конструктивних переговорів", - написав Гончарук.

З його слів, по завершенню візиту пан Роден "відзначив значний прогрес нашої команди у впровадженні низки складних, але важливих реформ". "Ми вже досягли помітного результату в обговоренні заходів та реформ, що могли б лягти в основу нової програми", - додав очільник уряду.

"Протягом наступних тижнів дискусії з МВФ активно продовжуватимуться. Вкотре наголошую: переговори з такими авторитетними міжнародними інституціями не тривають тиждень або навіть місяць. Це складний та довготривалий процес. І це абсолютно нормальна практика, коли дискусії тривають протягом декількох місяців", - наголосив Гончарук.

"Можу вже зараз впевнено сказати - з кожним днем довіра між нами та нашими партнерами стає більшою! Працюємо!" - підсумував Прем'єр.

Нагадаємо, Гончарук раніше заявив, що робота з МВФ щодо нової програми ще продовжується.

Так, місія МВФ завершила візит до України, пообіцявши дискусії наступними тижнями.

Міністр фінансів Оксана Маркарова за підсумками роботи місії МВФ заявила, що "зради немає", і уряд активно просувається до узгодження програми.

Місія вела обговорення з керівництвом України стосовно нової трирічної програми розширеного кредитування, яка має замінити програму "стенд бай", обсяг якої становив 3,9 мільярда доларів. Деталі нової програми українська делегація обговорювала з МВФ у Вашингтоні минулого місяця.

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