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Гончарук о визите миссии МВФ: переговоры с такими институтами не длятся неделю или месяц

Гончарук о визите миссии МВФ: переговоры с такими институтами не длятся неделю или месяц

Киев  •  УНН

 • 14706 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук после заявления украинского правительства от его имени еще раз подвел итоги визита в Киев миссии Международного валютного фонда, которая вела с представителями руководства Украины переговоры о новой программе сотрудничества, указав, что переговоры с такими институтами не длятся неделю или даже месяц, а являются сложным и длительным процессом. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"О МВФ - "зрады" нету! Вчера миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом закончила очередной визит в Украину. Это была неделя насыщенных, предметных и конструктивных переговоров", - написал Гончарук.

По его словам, по завершению визита господин Роден "отметил значительный прогресс нашей команды во внедрении ряда сложных, но важных реформ". "Мы уже достигли заметного результата в обсуждении мероприятий и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы", - добавил глава правительства.

"В течение следующих недель дискуссии с МВФ активно продолжаться. Еще раз подчеркиваю: переговоры с такими авторитетными международными институтами не длятся неделю или даже месяц. Это сложный и длительный процесс. И это абсолютно нормальная практика, когда дискуссии продолжаются в течение нескольких месяцев", - отметил Гончарук.

"Могу уже сейчас уверенно сказать - с каждым днем доверие между нами и нашими партнерами становится больше! Работаем!" - подытожил Премьер.

Напомним, Гончарук ранее заявил, что работа с МВФ по новой программе еще продолжается.

Так, миссия МВФ завершила визит в Украину, пообещав дискуссии в последующие недели.

Министр финансов Оксана Маркарова по итогам работы миссии МВФ заявила, что "измены нет", и правительство активно продвигается к согласованию программы.

Миссия вела обсуждение с руководством Украины о новой трехлетней программе расширенного кредитования, которое должно заменить программу "стенд бай", размер которой составил 3,9 миллиарда долларов. Детали новой программы украинская делегация обсуждала с МВФ в Вашингтоне в прошлом месяце.

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