Гончарук о визите миссии МВФ: переговоры с такими институтами не длятся неделю или месяц

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук после заявления украинского правительства от его имени еще раз подвел итоги визита в Киев миссии Международного валютного фонда, которая вела с представителями руководства Украины переговоры о новой программе сотрудничества, указав, что переговоры с такими институтами не длятся неделю или даже месяц, а являются сложным и длительным процессом. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.